Kedden kezdődik az alaptörvény módosításának vitája

A Fidesz és a KDNP frakcióvezetőjének javaslata egy új számítást tartalmaz. Elvonja a baloldaltól a frakciótrükközéssel szerzett hárommilliárdot, a kormánypártok pedig leadnak kétmilliárd forintot, de egy ellenzéki képviselő még az új rendszerben is többe fog kerülni, mint egy kormánypárti. A pártok az így megtakarított pénzzel hozzájárulnak a rezsivédelmi alaphoz.

Emellett változtatni fognak a felszólalási időkereteken is. Most három és félszer több beszédidő áll az ellenzéki frakciók rendelkezésére, mint a kormánypártokéira. Főleg a törvényjavaslatok vitája esetében lehet csökkentés, de ott is megmarad az ellenzéki túlsúly, a napirend előtti felszólalások időkeretén viszont nem kívánnak változtatni.

Borítókép: Kocsis Máté a parlamentben (Koszticsák Szilárd)