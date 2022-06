Márki-Zay Péter ma is kiáll a katonai segítségnyújtás mellett

Hetek óta zajlik a vita a nyilvánosság előtt a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) kampánypénzeinek elszámolása miatt, amit több mint két hónappal az országgyűlési választások után sem sikerült rendezni az elnökségnek. Márki-Zay Péter egyfolytában türelmet kér és állítja, hogy hamarosan elszámolnak a szabályoknak megfelelően, de egyelőre arra sem tudott egyértelmű választ adni, hogy van-e könyvelője a mozgalomnak.

Ellentmondások az elszámolásról

A politikus az ATV Egyenes beszéd című műsorában kedden azt mondta, hogy ők lesznek az elsők és az egyetlenek, akik el fognak számolni, de még mindig az a baj, hogy azok, akik a könyvelésüket vitték a kampány alatt, most már nem dolgoznak az MMM-nek. A műsorvezetőt is meglepte ez a fordulat, vissza is kérdezett: „eltűntek a könyvelői?” Erre Márki-Zay azt válaszolta, hogy már nem tudják fizetni őket, mert vége a kampánynak.

Tehát egyértelmű, hogy szívességet szeretnénk kérni tőlük, hogy ugyan, még kommunikációképes állapotba hozzák ezt a könyvelést, hogy el tudjunk. De az elszámolás folyamatban van

– magyarázkodott az MMM elnöke. Megjegyezte, hogy még most is jönnek be számlák, ezért továbbra is történnek kifizetések. – Tehát a lezárás még folyamatban van. De még egyszer mondom, én nagyon nagy híve vagyok annak, hogy számoljunk. Én ezen a héten szerettem volna ezt mindenképpen megtenni, mert szombaton nekünk közgyűlésünk van – fűzte hozzá Márki-Zay.

Másnap az M1 reggeli műsorában viszont már azt állította, hogy van könyvelője a mozgalomnak, csak nem főállásban dolgozik náluk. A műsorvezető emlékeztetett arra, hogy Kész Zoltán, az MMM elnökségi tagja május végén szólította fel Márki-Zay Pétert, hogy számoljon el a kampánypénzekkel. Nincs a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak könyvelője? – tette fel a kérdést. Erre a politikus szó szerint így felelt: „Van neki könyvelője. Ez egy egyesület. Ennek a könyvelőnek van egy főállása is, nem nekünk dolgozik főállásban. Ahogy az ő ideje engedi, akkor ezeket szépen le fogja könyvelni.”