Megszorítást lát az extraprofit megadóztatásában a Momentum

Az Orbán-csomag egy történelmi mértékű megszorítócsomag

– kezdte napirend előtti felszólalását Fekete-Győr András. A Momentum frakcióvezetője úgy látja, hogy az utóbbi hónapban kétezermilliárd forintos megszorítócsomagot jelentett be az új kormány.

Fekete-Győr András szerint hiába a nagy cégeket adóztatja meg a kormány, a cégek emelni fognak az árakon, mindenki meg fogja emelni az árakat. – A WizzAir már be is jelentette az áremelést, a többiek is követni fogják – véli a momentumos politikus. Szerinte mindemellett négyszázezer katás vállalkozó izgul azon, hogy jövőre hogyan adózik majd. – Az exportképes tudásra vet ki büntetőadót a Fidesz, aki havi háromszázezer forintért szakfordítást végez egy külföldi cégnek, az is negyven százalékkal többet kell, hogy adózzon – vezette le Fekete-Győr András, aki szerint a még be sem jelentett intézkedés már vissza is vágta a vállalkozásokat, visszalökte őket a szürkezónába.

– Mi lesz a pénzünkkel? – tette fel a kérdést Fekete-Győr a rezsivédelmi és honvédelmi alappal kapcsolatban. A baloldali politikus nem vitatja azt, hogy baj van, ebben az esetben szerinte ők is szívesen fizetnek be többet, de kíváncsiak arra, hogy mire költi majd a pénzt a kormány.

Nadrágszíj-összehúzást kérnek a magyaroktól, de nem mondják meg, mire kell a pénz

– idézett meg egy újabb, a 2008-as válság idején elterjedt baloldali közhelyet Fekete-Győr.

– Nem lepődöm meg azon, hogy a Momentum a multikat védi

– reagált a felvetésekre Fürjes Balázs. A Miniszterelnökség államtitkára emlékeztette a momentumosokat arra, hogy hazugságbeszédet Gyurcsány Ferenc mondott, ő ígért adócsökkentést, majd emelt adót. A Momentum padsoraiban pedig ott ül az a képviselő, aki közgazdásznak hazudta magát, de nincs diplomája.

Fürjes Balázs szerint nem lesz megszorítás:

Nem fogjuk megadni önöknek azt az örömet, hogy csökkentsük a családtámogatásokat vagy a 13. havi nyugdíjhoz nyúljunk

– üzente Fekete-Győr Andráséknak.