Modern, egyben hazafias szemléletű az alaptanterv

Brenner Koloman napirend előtt azt hangozatta: vészes a tanárhiány, ráadásul a következő 4-5 évben a pedagógustársadalom gerince vonul nyugdíjba. – Sürgős, azonnali lépésekre van szükség – jelentette ki a Jobbik politilkusa, aki szerint ezek első elemének egy azonnali, ötvenszázalékos béremelésnek kell lennie.

Szerinte a GDP-nek nemhogy hat, hanem nyolc százalékát kellene kiemelt válságkezelésként az oktatásra fordítani. Brenner javasolta továbbá a szakképzés teljes megújítását, valamint a Nemzeti alaptanterv (Nat) átfogó felülvizsgálatát.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában közölte, az volt a céljuk, hogy modern, a kor igényeihez igazodó, hazafias szemléletű alaptanterv jöjjön létre modern tankönyvekkel. Rétvári Bence szólt arról is, hogy az iskoláknak és a tanároknak is van szabadsága a tantervekben, és csökkent a túlterheltség. Fontosnak nevezte, hogy minél elismertebb legyen a pedagóguspálya anyagilag is.

– A pedagógusképzésre jelentkezők közül az állami képzésre felvettek száma 2010-ben 5400 volt, most pedig 7424. Tehát ebben sem állunk olyan rosszul, mint amit mondanak – közölte Rétvári Bence, jelezve, hogy az ő pályán tartásukban van feladatuk.