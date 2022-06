„Ő a vigasztalás lelke”

Fabiny Tamás kiemelte: a Szentlélek megnyilvánulásainak metaforája a tüzes lángnyelv, a szél, mint a lélek fuvallata, a tűz szintén lélek, lelkesedést jelent. Hozzátette ugyanakkor, hogy pünkösdöt a kommunikáció ünnepének is tartja, ugyanis nagyon fontos mozzanat, hogy amikor Jézus tanítványai összegyűltek, megértették egymást. Fabiny Tamás szerint a Bábel tornyának történetével pont ellentétesek a pünkösdi események: amikor nem több nyelven, hanem egy nyelven szólunk egymáshoz. A Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke különösen hangsúlyosnak tartja a pünkösdi történetnek ezt a mondatát: „Mindnyájan együtt legyünk ugyanazon a helyen.” Szerinte ez arra ad bátorítást, hogy a járvány miatti kihagyások után az emberek bátran menjenek ismét templomba, és – akárcsak az apostolok – személyesen vegyenek részt az istentiszteleteken.

Hogyan lehet megmagyarázni, hogy mi is a Szentlélek? Fabiny Tamás kifejtette: ő a harmadik isteni személy: Az Atyáról és Jézusról, a Fiúról több konkrétumot tudunk, de a Szentlélek megértésében inkább a metaforák segítenek: vihar, tűz, ami tisztít, aki erőt ad az embernek. – A tanítványok is félénkek voltak először, de a Szentlélek kiáradása után bátrak lettek. Erről szól II. Rákóczi Ferenc híres imádsága is: „Tanítványok nádszálak voltak, pünkösd után oszloppá lettek” – hívta fel a figyelmet az elnök-püspök. Kiemelte azt is:

– Nagy titok, amikor a Szentlélek szól hozzánk. Mint mondta, fel kell készülnünk erre. Ünneplőbe öltöztetnünk a szívünket, csenddel, imádsággal. Még egy zaklatott életű embert is meg tud szólítani, de jobb, ha készülünk rá.