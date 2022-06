V. Naszályiék foggal-körömmel akadályozzák, hogy a budavári bérlők megvásárolhassák az otthonukul szolgáló lakásokat

– Így például tavaly közel húszmillió forinttal támogatták az Alföldi Róbert-féle Átrium színházat, idén pedig már 35 millió forintot irányzott elő a baloldali vezetés ugyanerre a célra, ám végül az általános felháborodás miatt a polgármester visszavonta az előterjesztést. De ide sorolható a több tíz millió forintból gründolt Lakásügynökség is, amelyen keresztül eddig mindössze két ingatlant adott bérbe az önkormányzat.

V. Naszályit ez sem zavarta, mert idén újabb ötvenmillió forintos költségvetést biztosít az ügynökségnek. Nem csoda, hogy ezzel kapcsolatban is megosztott a baloldali frakció.

És akkor nem is beszéltünk arról, hogy 15 millió forintot fizetettek ki egy nem létező korcsolyapályáért, tavaly pedig több mint 150 millió forint jutalmat osztottak ki a polgármesteri hivatal és a GAMESZ részére – sorolta a helyi Fidesz elnöke.

Még szerződést sem kötöttek

Ugyancsak a baloldali kerületvezetés hezitálása olvasható ki abból, hogy még nem kötöttek szerződést azzal a CITY-FORM 2000 kereskedelmi és szolgáltató kft.-vel, amely pedig már jóval korábban megnyerte az értékbecslés elvégzésére kiírt közbeszerzést. Erről a vállalat egyik munkatársa maga beszélt a kerületi lakosok által működtetett Facebook-csoportban. Ezzel kapcsolatban a bérlők kérdéseket küldtek a polgármesternek, ám V. Naszályi eddig semmilyen módon nem reagált.

Böröcz László az önkormányzatnak azt a kifogását is képtelenségnek nevezte, hogy nem tudják pontosan, mely ingatlanok állnak műemlékvédelem alatt, s ezért halad olyan lassan az átminősítés, hogy azt eddig mindössze nyolc lakás esetében végezték el.

A kormányhivatal léphet közbe

– A törvénymódosítás hat hónapot biztosított a lakások eladásának a társasházzá minősítést és az értékbecslést is magában foglaló előkészítésére. Az V. kerület is lebonyolított hasonló ügymenetet, amelyben alpolgármesterként én is részt vettem. Saját tapasztalatom alapján mondhatom, hogy három-négy hónap alatt is lebonyolítható minden szükséges intézkedés. Ezzel szemben Budavár baloldali vezetése már közel nyolc hónapja tétlenkedik. Amennyiben őszig sem sikerül elhárítaniuk az akadályokat az ingatlanok megvásárlása elől, a törvény szerint a budapesti kormányhivatal végzi el ezt a feladatot. Ha azonban V. Naszályiék eddig hagyják fajulni a helyzetet, azzal is csak a lakókkal szúrnak ki, hiszen a kormányhivatalnak elölről kellene kezdenie a procedúrát, és még néhány hónappal kitolódna a helyzet rendeződése – ismertette a kormánypárti politikus.

Emlékezetes: V. Naszályi Márta azzal kampányolt a 2019-es önkormányzati választás előtt, hogy lehetővé tenné a bérlők említett csoportjának a lakásaik megvásárlását, ám amellett, hogy Karácsony Gergely párttársa a polgármesteri széket elnyerve már hallani sem akart erről, az önkormányzati lakásrendeletnek a bérleti díjakat többszörösére emelő módosítását tervezte, ám ezt még a saját szövetségesei sem támogatták egyhangúlag.