Vége a baloldali pártok milliárdos trükközésének

Kocsis Máté a háttérbeszélgetésen arról is beszámolt, hogy változtatni fognak a felszólalási időkereteken is. Most három és félszer több beszédidő áll az ellenzéki frakciók rendelkezésére, mint a kormánypártokéra. Főleg a törvényjavaslatok vitája esetében lehet csökkentés, de ott is megmarad az ellenzéki túlsúly. A napirend előtti felszólalások időkeretén nem kívánnak változtatni.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b), Kocsis Máté (k), a Fidesz és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője a frakciószövetség ülésén az Országházban 2022. május 17-én. A kormányfő bemutatta a Fidesz-KDNP frakciószövetségnek kormánya szerkezetét, a minisztereket és ismertette feladataikat. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)