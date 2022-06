Vona Gábor szerint Jakab Péter egy „Tesco gazdaságos Chuck Norris”

Az ATV Öt című műsorában természetesen időt szántak Jakab Péter heti bukására is. A stúdióban ott ült Vona Gábor is, aki szintén kifejtette véleményét Jakab Péterről, akivel az elmúlt időszakban több alkalommal is egymásnak üzengettek, bizonyítva azt, hogy a viszonyuk finoman fogalmazva se bajtársias.

Mint ismeretes, a Jobbik korábbi elnöke még a 2018-as választáson húszszázalékos eredményt ért el a párttal, támogatottságukat Jakab Péternek ezt követően sikerült letornázni öt százalék alá – tette hozzá a 888.hu.

Mondandóját azzal kezdte, hogy a Jobbikban az áprilisi vereség után az a helyzet állt elő, hogy nincs semmilyen elképzelésük.

Az első hónap az arról szólt a választások után, hogy nincs már meg az a támogatás Jakab Péter mögött, mint ami korábban megvolt, de nincs más

– vázolta fel azt, hogy milyen lehetett az élet a párton belül. (Gyurcsány Ferenc ezt úgy fogalmazta volna meg, hogy elfogyott körülötte a levegő.)