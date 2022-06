A mamusz és a papucs

Bár a Jobbik bukástörténetének több oka és mellékszála is van, a végjáték dicstelensége jelentős részben Jakab Péternek tudható be. A minap lemondatott elnök és rejtélyes kabinetfőnöke, a mamuszokhoz különös módon vonzódó Molnár Enikő meglehetősen szokatlan párost alkotott a Jobbik élén. Ugyanis az utóbbi idők botrányai során kiszivárgott belső információk is megerősítették azokat az évek óta keringő híreszteléseket, hogy a titkárnői pozícióján túlterjeszkedő Molnár gyakorlatilag magához ragadta a párt vezetését.

Ennek Jakab érthetetlenül nemhogy nem állt ellen, hanem állítólag készségesen foglalt helyet a titkárnői asztalnál, amíg a kabinetvezető hölgy az elnöki irodában tárgyalgatott. Sőt a jól értesültek szerint volt, hogy az asszony még kávét is Jakabbal főzetett, amikor prominens vendég érkezett hozzá. De olyan esetről is hallani, hogy a tárgyalóféllel már hosszabb ideje egyeztető Molnár csak annyira vonta be a pártelnököt az ügybe, hogy az ajtón kiszólt neki: „Péter, add már ide a táskámat!”.

Ezt a bánásmódot vérbeli politikus nyilván nem tűrné, és nem is tűrhetné, elsősorban azért nem, mert egy formális pozícióval nem rendelkező személyt a stratégiai döntésekbe bevonni, sőt átadni neki a gyeplőt az konkrétan árulás. Az egyik legfelelőtlenebb magatartás, amit egy államférfiúi babérokra törő ember elkövethet. Arról nem is beszélve, hogy erősen kérdéses: az egykor BKV- ellenőrként és postai levélválogatóként dolgozó Molnár Enikőt mennyire tették volna alkalmassá az általa önhatalmúlag elfoglalt pozícióra a szakmai kvalitásai.

Jakab debilitásba hajló szervilis viselkedése mellett az is eléggé meglepő, hogy a Jobbik prominensei közül legalább az a maroknyi vezető, akik valaminő politikai képességet még fel tudnak vonultatni, nem látták a közelgő összeomlást, vagy legalábbis meg sem próbáltak tenni ellene. Annál több energiájukat fordították arrogáns rátartiságra és öntömjénező fontoskodásra, ami például a nagy csinnadrattával összeeszkábált új elvi nyilatkozatukban, vagy Brenner Koloman egykori parlamenti alelnök kenetteljes fontoskodásában testesült meg.

Abból kiindulva, hogy Jakab milyen játszi könnyedséggel adta át a Jobbik irányítását a kabinetfőnökének, az is kérdés, hogy a pártelnök milyen alkukba ment bele Gyurcsánnyal, akihez láthatóan ő állt a legközelebb a szivárványkoalícióból. Ki tudja, hogy a DK-elnök milyen mély betekintést nyerhetett az egykori radikális párt belső ügyeibe, s a hasznos hülyeként használt Jakabon keresztül közvetve részt vett-e a Jobbiknak bevitt kegyelemdöfésben?

Borítókép: Jakab Péter és Molnár Enikő (Fotó: Ripost.hu)

