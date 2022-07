A Momentum ne vágyakozzon Magyarországon válságra!

– Magyarországon hivatalosan háborús és migrációs válsághelyzet van, nem hivatalosan, a valóságban pedig forintválság, mégpedig történelmi léptékű forintválság – mondta napirend előtti felszólalásában Gelencsér Ferenc. A Momentum frakcióvezetője szerint ennek oka a kormány iránti bizalomhiány, ami azt jelenti, hogy az üzleti világ és a piac nem bízik a magyar kabinetben. – Ez az önök felelőssége, ez az önök hibája – mondta Gelencsér, hangoztatva, hogy a cseh korona, a horvát kuna, a román lej vagy a lengyel zloty nem értékelődik le ilyen mértékben. A momentumos politikus szerint a forintválság valójában kormányválságot jelent, aminek megoldása érdekében többek között az MNB elnökének lemondását, az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, illetve az euró bevezetését sürgette.

Tállai András válaszában úgy fogalmazott, hogy a Momentum új frakcióvezetője az álmairól beszélt.

– Önöknek a vágya az, hogy ne legyen bizalom az ország iránt. Önöknek az álma az, hogy a befektetők ne adjanak pénzt, ne jegyezzék le az államkötvényeket, és ezáltal az ország ne tudjon működni – mondta az államtitkár. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy semmiféle bizalmi válságban nincs Magyarország, hiszen a devizakötvény-kibocsátás az elmúlt időszakban is sikeres volt, és sikeres lesz a jövőben is. Tállai elismerte, hogy az ország nehéz helyzetben van, ennek azonban a háború és az ebből fakadó energiaválság az oka, ami nemcsak hazánkat, hanem egész Európát sújtja. – A gáz vagy a villamos energia ára többszörösére, négy-ötszörösére emelkedett, és ez bizony a magyar vállalatokat, a magyar gazdaságot nagyon nehéz helyzet elé állítja. Mi ezt a küzdelmet vívjuk, és sikerrel bírjuk. De láthatja, hogy más országok Európában, például az a Németország, amely az export bajnoka, most külkereskedelmi mínuszt kell hogy elkönyveljen, azaz az importja meghaladta az exportot. Németországban már sokkal nagyobb baj van, mint Magyarországon. És mi ettől szeretnénk megóvni az országot – mondta az államtitkár. Hangsúlyozta: az inflációt tekintve Magyarország jobban áll, mint azok az országok, ahol az árfolyam egy kicsit jobban alakul.Szerinte ha megvizsgáljuk a gazdasági növekedést, a csökkenő költségvetési hiányt és államadósság-rátát, akkor azt kell mondjuk: stabil a magyar költségvetés, a „magyar gazdaság állja a kihívások próbáját”.

– Ön pedig ne vizionáljon bizalmatlanságot, és ne vágyakozzon Magyarországon válságra. A kormány teszi a dolgát, az első dolga az, hogy a magyar embereket megvédje – zárta szavait Tállai András.