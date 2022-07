Holnap megkezdődik az MCC Feszt

Holnap kezdődik Esztergomban a Mathias Corvinus Collegium háromnapos rendezvénye, az MCC Feszt, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek a szervezet teljes képzési palettájával, valamint neves hazai és nemzetközi közéleti személyiségekkel is találkozhatnak.

Az eseményen a résztvevők meghallgathatják a hazai közélet meghatározó képviselőit, például Csák János kultúráért és innovációért felelős minisztert és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, de jelen lesz Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója és Orbán Gábor, a Richter Gedeon vezérigazgatója is.

Az érdeklődők meghallgathatják a magyar filmipar jövőjéről Köbli Norbert forgatókönyvírót, illetve a kulturális világ kulisszáiról – többek között – Kovács Ákos énekest, valamint Ókovács Szilvesztert, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját.

Fontos közéleti vitákat is tartanak Esztergomban, egyebek mellett Patrick Deneen amerikai konzervatív politikai filozófus és Radek Sikorski, az EU–USA európai parlamenti delegációja elnökének eszmecseréjére is sor kerül, de érdekesnek ígérkezik Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter és Balázs Péter volt külügyminiszter vitája is.

A rendezvényen online fog bejelentkezni Klaus von Dohnanyi egykori vezető szociáldemokrata politikus és közéleti szereplő, Hamburg korábbi polgármestere, aki Nemzeti érdekek – Útmutatás a német és az európai politika számára a globális átalakulások korában című kötetéről tart majd előadást. Emellett az MCC Feszten részt vesz William Dalrymple skót történész és művészettörténész, elit­ egyetemek oktatója, sikeres és elismert író, aki ez alkalommal az élet értelméről mondja el személyes meggyőződését

Az MCC Feszt egyik sztárfellépője lesz David Coulthard korábbi Forma–1-es versenyző, aki 247 versenyen indult pályafutása során, és a magyar futamon is többször részt vett, jelenleg pedig tanácsadóként és kommentátorként dolgozik. Emellett mesél sikereiről például Rob Long amerikai író és tévéproducer, Jonathan Leaf New York-i dráma- és forgatókönyvíró, Ed West brit író, William Dalrymple nemesi származású skót történész és művészettörténész, valamint Richard Florida kutató is, aki több bestsellert tud már a háta mögött, és valódi világsztárnak számít a tudósok között.

A zenei program fellépői között szerepel a Punnany Massif, a Margaret Island, az Irie Maffia, a Follow the Flow, a Balkan Fanatik, a Beatrice, T. Danny, Dzsúdló, a Blahalouisiana, a Brains és a New Level Empire. A Kis Duna melletti Edu sétányon mutatkozik be az MCC képzési palettája, és vendégül látják partnerszervezeteiket is. Az ingyenes programoknak és koncerteknek Esztergom történelmi belvárosa, a Széchenyi tér, valamint a Kis-Duna sétány ad helyet. Idén a Prímás-szigeten, több mint tízezer négyzetméteres területen is áll majd zenei színpad, illetve a Party Arénában is lesznek hajnalig tartó bulik.

Borítókép: A Mathias Corvinus Collegium magyar tehetséggondozó intézmény a főváros I. kerületében, a Somlói úton (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)