Toronymagasan nyert a Fidesz–KDNP jelöltje a XVI. kerületben

Horváth Ádám, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte az időközi választást a XVI. kerületben.

A kormánypárt jelöltje toronymagasan nyert, a leadott szavazatok közel 70 százalékát szerezte meg.

Budapest XVI. kerületének 2. egyéni választókerületében a képviselő lemondása miatt tartottak ma időközi szavazást. A névjegyzéken szereplő 5472 választópolgár öt jelölt közül egyre voksolhatott. Az aspiránsok közül Horváth Ádám, a Fidesz–KDNP jelöltje, aki édesapja halála után, 2018-ban az időközi választáson győzött egyéniben, 2019-ben viszont csak listás helyet tudott szerezni, mert akkor Vajda Zoltán legyőzte és csak listán jutott be a testületbe. A választáson indult még a helyben teljesen ismeretlen Farkas ­Adrián is, aki kezdetben függetlennek vallotta magát, később viszont egy Facebook-bejegyzésben is elismerte, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom, az MSZP és a Párbeszéd is támogatja. Jelöltette még magát a Munkáspárt–Iszomm színeiben induló Horváth Márk Zsolt és a független Schaffer Viktor is.

A XVI. kerületi időközi választáson rendkívüli esemény is történt. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Kertész Edit, a DK jelöltje – akit a Jobbik és a Momentum is támogatott – a szavazásra kijelölt iskolától csak mintegy ötven méterre helyezte el a pultját, így igyekezett meggyőzni az arra járó választópolgárokat, sőt, a Fidesz választási plakátját is letépte.

Ezzel megsértette a választásról szóló jogszabályt, amelynek értelmében a szavazókör 150 méteres körzetében tilos kampánytevékenységet folytatni a voksolás napján.

A helyi választási bizottság a jogsértés megállapítása után eltiltotta Kertész Editet ettől a tevékenységtől.

Borítókép: A győztes Horváth Ádám (Fotó: Barna Magdorka)