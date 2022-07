Megsértette a választási jogszabályt a DK-s jelölt a XVI. kerületben

A választásról szóló jogszabály értelmében a szavazókör 150 méteres körzetében tilos kampánytevékenységet folytatni a voksolás napján. Kertész Edit, a DK jelöltje – akit a Jobbik és a Momentum is támogat – azonban a szavazásra kijelölt iskolától csak mintegy ötven méterre helyezte el a pultját, így igyekezett meggyőzni az arra járó választópolgárokat, sőt, a Fidesz választási plakátját is letépte. A helyi választási bizottság a jogsértés megállapítása után eltiltotta Kertész Editet ettől a tevékenységtől.

Budapest XVI. kerületének 2. egyéni választókerületében a képviselő lemondása miatt tartanak ma időközi szavazást. A névjegyzéken szereplő 5472 választópolgár öt jelölt közül egyre voksolhat. Az aspiránsok között van Horváth Ádám, a Fidesz–KDNP jelöltje, aki édesapja halála után, 2018-ban az időközi választáson győzött egyéniben, 2019-ben viszont csak listás helyet tudott szerezni, mert akkor Vajda Zoltán legyőzte. A kormánypárt most visszaszerezheti ezt a körzetet, ezzel pedig listáról egy újabb fideszes jelölt kerülhet a testületbe, ahol így a kormányoldal még nagyobb többségre tehet szert.

A választáson indult még a helyben teljesen ismeretlen Farkas ­Adrián is, aki kezdetben függetlennek vallotta magát, később viszont egy Facebook-bejegyzésben is elismerte, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom, az MSZP és a Párbeszéd is támogatja.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a siker érdekében olyan videókkal igyekezett felhívni magára a figyelmet, amelyeken a bukott baloldali miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter, a fővárosi autósforgalmat teljesen megbénító Karácsony Gergely főpolgármester, az MSZP-s, tengerből kilovagló Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, illetve a több pártot is megjárt, többször is botrányba keveredett Vajda Zoltán biztosítja támogatásáról. Rajtuk kívül a jelölt még Gurmai Zita MSZP-s képviselővel is posztolt közös fotót, és Csizmazia Ferenc – akiről a közelmúltban írtuk meg, hogy áron alul vásárolta meg a párt helyi székházát – is támogatta, még kampányolni is közösen jártak. Jelöltette még magát a Munkáspárt–Iszomm színeiben induló Horváth Márk Zsolt és a független Schaffer Viktor is.

