Választási kudarc után baloldali belharc a XVI. kerületben

„Amikor Adriánt bejelentettem jelöltemként, a helyi DK volt a leghangosabb tiltakozó, mondván, felrúgtam a megállapodást. Én nem rúgtam fel semmit, azt tettem, amire a megállapodásunk felhatalmazott. A DK meg azt, amit mindig is akart: a jelöltemen keresztül engem próbált félreállítani” – írta a többször is botrányba keveredett, több pártot is megjárt Vajda Zoltán a közösségi oldalán, miután nem sokkal a vasárnapi urnazárást követően kiderült, hogy a XVI. kerületben megtartott időközi választáson a Fidesz–KDNP jelöltje, Horváth Ádám a szavazatok csaknem hetven százalékával, toronymagasan győzött. Ezzel pedig visszaszerezte azt az egyéni képviselői helyet a testületben, amit épp Vajdával szemben vesztett el 2019-ben.

Úgy tűnik, a jelenleg az Országgyűlés költségvetési bizottságának elnökeként tevékenykedő Vajda – aki korábban úgy vett fel több millió forintos uniós támogatást angol nyelvtanulásra, hogy felsőfokon beszéli a nyelvet – már a baloldal XVI. kerületi vezetőjének szerepében tetszeleg.

A helyben teljesen ismeretlen Farkas Adriánt a választási kampányban rendszeresen saját jelöltjeként mutatta be, sőt azt is kijárta, hogy a magát függetlennek mondó aspiránst a Mindenki Magyarországa Mozgalom, az MSZP és a Párbeszéd is támogassa. Mindezek ellenére a jelölt csak második lett a választáson. Vajda szerint pedig lett volna esélye, ha több idejük van, mert ellentétben a DK-s vetélytársával, helyi ügyek megoldására fókuszált. „Vele ellentétben a DK jelöltje – teljes szereptévesztésben – országosra, kormányzati szintű feladatokra helyezte a hangsúlyt.

De persze mindenki olyan stratégiát választ, amilyet akar, más kérdés, hogy a DK a választott iránnyal éppen az itt élőket nézi le

– jelentette ki Facebook-posztjában a jelenleg az MSZP-ben politizáló képviselő.

Vajda azt is megemlítette: a DK-nak biztosan fáj az a vereség, amit az előválasztáson elszenvedett tőle. Állítása szerint a DK-sok még az időközi választás napján is „mocskolódó kampányt” folytattak, amelynek célja nemcsak Farkas Adrián, hanem az ő lejáratása is volt. Úgy fogalmazott: „a lényeg, hogy ki mire alkalmas. A DK-s akciózás láthatóan most sem vezetett sehová és máskor sem lesz működőképes”.

„A helyi DK és a helyi Momentum képviselőinek ideje magukba nézniük. Én mindenesetre továbblépek és folytatom párton kívüli barátaimmal, az MMM, az MSZP és a Párbeszéd támogatásával” – zárta posztját Vajda, aki valószínűleg nem azokra a véleményekre számított a kommentelőktől, amiket kapott.

Az egyik hozzászólónál annyira kiverte a biztosítékot, hogy az kijelentette: soha többet nem fognak Vajdára szavazni. „Vajda úr! Kitörli a hozzászólásokat? Leírom újra! Szégyellje magát! Ekézi a DK-t? Mi önre szavaztunk, többek között, tehát a mi szavazataink is segítették önt, hogy ott ülhessen a Parlamentben. Mocskosul szégyellje magát!” – állt a kommentben.

