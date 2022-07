Molotov-koktéllal támadtak a szegedi Fidesz-székházra

Betört egy férfi Szegeden a Fidesz-székház épületébe, és ott eldobott egy Molotov-koktélt – erről csütörtökön 4.30-kor érkezett bejelentés a rendőrségre. A Délmagyar.hu szerint a férfi úgy jutott be a Victor Hugo utcai ingatlanba, hogy betörte az ablakot, és bemászott az épületbe. A helyszínre érkező rendőrök megtalálták a férfit, aki időközben eldobta a nála levő Molotov-koktélt az épületben, amellyel tüzet okozott. A járőrök a tüzet eloltották, a 28 éves szegedi férfit elfogták és előállították. Elszámoltatása folyamatban van – írta a Délmagyar.hu.

Haág Zalán, a KDNP szegedi elnöke, közgyűlési frakcióvezetője úgy fogalmazott, hogy megdöbbentő, ami hajnalban a szegedi Fidesz-irodában történt. – A baloldal propagandája célba ért. A gyűlölködés palackból kiszabadult szelleme akár emberéletbe is kerülhetett volna, hiszen a pártszékház épületében emberek dolgoznak, családok, gyerekek laknak. Kérjük a baloldal vezetőit, legalább ez alkalommal intsék önmérsékletre propagandagépezetüket. Ez már nem játék. A politikai ellenfeleket érvekkel, vitával, programmal kell legyőzni demokratikus választáson, és nem fizikailag megsemmisíteni. Sajnálom, hogy a XXI. században Magyarországon ezt még szükséges kimondani – mutatott rá Haág Zalán. Hozzátette: szolidaritásukat fejezik ki a szegedi Fidesz munkatársai és a környékben élők felé, köszönetüket a rendőrségnek, és józanságra intenek minden politikai erőt a következő napokban a városban.

A támadással kapcsolatban a Fidesz is közleményt adott ki, amelyben kifejtették: Magyarország demokratikus jogállam, ahol a politikai véleménynyilvánításhoz mindenkinek joga van, de csak törvényes keretek között, ezért elítélik a szegedi iroda ellen elkövetett, politikai indíttatású támadást. „Újra bebizonyosodott, hogy a Gyurcsány Ferenc-féle gyűlöletpolitika előbb vagy utóbb erőszakhoz vezet. A baloldali vezetésű Szegeden már korábban is történt erőszakos, politikai alapú támadás a jobboldallal szemben. Ezért felszólítjuk a baloldali pártokat és Szeged polgármesterét, Botka Lászlót, hogy fejezzék be a gyűlöletpolitikát, és ítéljék el a történteket!” – hangsúlyozták.

Borítókép: Riasztották a rendőrséget a szegedi Fidesz-székházhoz (Fotó: Sándor Judit)