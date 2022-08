Felelős, elhivatott ifjúságot nevel a magyarországi cserkészmozgalom

A kabinetvezető arról is beszélt, hogy a nemzeti identitás erősítése szintén fontos célkitűzésük: már a cserkésztisztelgés is ezt idézi fel, hiszen minden esetben hármas fogadalmukra emlékezteti őket. A kötelességteljesítésre Isten, a haza és az embertársak iránt. Elmesélte, hogy minden táborban van reggelente zászlófelvonás, amikor a nemzeti lobogónak tisztelegve indítják a napot, esténként pedig a tábortűznél magyar népdalokat énekelnek. – Ráadásul erős, aktív kapcsolatot tartunk fent a határon túli magyar cserkészekkel is. Ez fontos és éltető eleme a cserkészetnek – hangsúlyozta a kabinetvezető.

Arany János úgy látja, hogy a cserkészetben megtanult értékek segítik a fiatalokat a későbbi boldogulásban: felelősséget kapnak már gyerekként, nemcsak a szórakozás van a központban, hanem egy kis közösség vezetése. Elárulta: egyre inkább foglalkoztatja a Magyar Cserkészszövetséget azoknak a fiataloknak a későbbi boldogulása, akik részt vesznek a cserkészmozgalomban, ezért nemrég felkerült a honlapjukra egy anyag, amely abban segíti a fiatalokat, hogy a cserkészet értékeit hogyan tudják a későbbi mindennapjaikban és a munkaerőpiacon kamatoztatni, valamint elindult a Cserkész Vállalkozói Kör is.

Ez a fajta életszemlélet, szabadság, pozitivitás és értékrend szilárd talajt biztosít az életben való helytálláshoz – húzta alá a kabinetvezető.

Arany János beszámolt arról is, hogy a rendszerváltozást követő újjáalakulásuk óta a mozgalmon belüli előrelépési lehetőségekben is fejlődés mutatkozik: az őrsvezetői, segédtiszti és rajparancsnoki pozíciók is ilyenek, sokan még felnőttként is segítik az őrsvezetők munkáját.

– A külügyi bizottságban például a Magyar Cserkészszövetség más országok cserkészeivel való kapcsolatát szervezik, ez nagyon izgalmas, már-már diplomáciai tapasztalat – sorolta fel a lehetőségeket Arany János.

A mozgalom állandóságáról is beszélt a táborozási kabinet vezetője: mint mondta, a csillogó szemek, a természetben töltött idő, az őrsi rendszerben és a tábortűz fénye körüli hangulat markánsan jelen van most is, ugyanakkor változásokkal és kihívásokkal is szembesülnek.

Azt látjuk, hogy a cserkészet módszerei még mindig beválnak, annak ellenére, hogy Y generációs gyerekek érkeznek hozzánk. Az online világban elmerült fiataloknak is kinyílik a szeme, meglátják a helyüket és a felelősségüket a közösségben, a bennük lévő potenciált is elkezdik teljesíteni, tudatosan dolgoznak azon, hogy jobbak legyenek – hangsúlyozta a vezető.