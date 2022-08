Karácsony Gergely közhelyes bejelentései

Karácsony Gergely főpolgármester szinte mindenkit megelőzve videóüzenetben mondta el az augusztus 20-i ünneppel kapcsolatos gondolatait. Történelmi távlattal kezdte beszédét: emlékeztetett, hogy volt olyan időszak a magyar történelemben, amikor a Szent István-nap vallási ünnep volt, de volt olyan történelmi helyzet, hogy a naptárból egyszerűen kiradírozták. Szerinte Szent Istvánt hol nyitott szellemű vezetőnek, hol kemény kezű uralkodónak titulálják.

Beszédében a polgármester olyan közhelyeket vonultatott fel, miszerint: – Most azon van a hangsúly, hogy nekünk mi a viszonyunk önmagunkhoz, környezetünkhöz, Európához és a világhoz. Úgy véli, ezekre a kérdésekre erkölcsi alapon adható válasz. A főpolgármester szerint a kormány célja a „jó” és a „rossz” megkülönböztetése helyett a „mi” és az „ők” állandó szembeállítása, ezért kell egyaránt gyűlölni nemcsak a jogállamisági követelményeket érvényesíteni próbáló európai intézményeket, de a szexuális kisebbségeket, az etnikailag tőlünk különbözőket, sőt azokat is, akik mondjuk a városban biciklivel járnak vagy nem szeretnék kivágni az erdőket. Úgy véli, az európai jogállamisági követelmények be nem tartása miatt nem kapja meg az ország a helyreállítási alap uniós forrásait. Holott korábban Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter úgy nyilatkozott: 98,8 százalék, hogy meg fognak tudni állapodni az EU-val.

Olyan homályos, konkrét példák nélküli, a jövőre vonatkozó kifejezéseket használt a videóüzenetében a főpolgármester, mint hogy „a cserbenhagyással, a félrevezetéssel és a manipulációval szemben mi a szolidaritást, a segítséget és a támogatást választjuk”. Ugyanakkor nem mellékes, hogy Karácsony Gergely a 2019-es főpolgármesteri kampányában azt ígérte, hogy a fűtési szezonban lakásrezsi-támogatást ad a rászoruló nyugdíjasoknak és a kisgyerekes családoknak, húszezer forinttal támogatja őket, amit eddig még nem tartott be. „Most, az energia-veszélyhelyzet idején a Facebook-posztjában érdemi segítséget követel a kormánytól úgy, hogy közben három évvel ezelőtti ígéretét sem tartja be” – hívta föl a figyelmet korábbi posztjában a Fidesz fővárosi szervezete. Szerintük a főpolgármester látszatintézkedésekkel próbálja leplezni, hogy még mindig nem teljesítette az egyik konkrét választási ígéretét.

A mostani, ünnepi videóüzenetében Karácsony Gergely úgy fogalmaz: – Az energia-kiszolgáltatottsággal szemben Budapest az energiafüggetlenséget választja, el kell érnünk, hogy a budapesti közszolgáltatások energiaigénye ne legyen kiszolgáltatva se a magyar, se az orosz kormány folyton változó politikájának.” Emlékezetes ugyanakkor Tüttő Kata főpolgármester-helyettes pár héttel ezelőtt, újságíróknak tett kijelentése: – Mi nem felszólítjuk a budapestieket, de mindenkinek foglalkoznia kell azzal ilyen energiaárak mellett, hogy hogyan tudjuk az energiafüggőségünket csökkenteni.

A főpolgármester a további ígéreteiről úgy fogalmazott: rövidlátó, jövőt felélő politika helyett jövőféltő politika, egyszerűbben mondva: amikor a kormány tarvágásra készül, Budapest fákat ültet.

Viszont Tarlós István korábbi, 10 000 új fát Budapestre! nagyszabású faültetési programja óta nem lehetett hallani a mostani vezetéstől hasonló, konkrét tervet. Ugyanakkor a főpolgármester nem szólalt fel a pár nappal korábbi József Attila utcai, valamint a ferencvárosi fakivágások miatt.

Beszédében Karácsony Gergely hozzátette még, hogy régen a városok fallal vették magukat körül, de ma úgy védik meg Budapest elveit és értékeit, hogy lebontják a falakat, és inkább hidakat építenek ember és ember között méltóságból, méltányosságból, emberségből és szolidaritásból. A végén még azokat a fejlesztéseket említette meg (Blaha Lujza tér, Lánchíd felújítása), amelyeket az előző városvezetés indított el. A Blaha Lujza téren egyelőre nem sok munkást lehet látni, a Lánchíd felújítása hosszú késéssel, drágábban, kevesebb műszaki tartalommal indult meg.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester a Budapesti Közlekedési Központ sajtótájékoztatóján (Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István)