Magyar ízkavalkád a nemzeti ünnepen

Természetesen kapható lesz a megfizethető árú ünnepi Borsodi sör mellett sok kézműves sörfőzde egyedi terméke is. A látogatók a szomjukat olthatják az Üdítő és Bódító sátrak kínálatával, ahol fröccsöket és szörpöket mérnek, de nyolc-tízféle magyar kézműves sör, köleses sör, sörpárlatok, ízletes gyümölcsborok, mézbor, gyógynövényes teák és néhány magyar jellegzetes pálinka is várja, hogy megigyák azokat. Idei újdonság a Kézműves kozmetikumok kertje, ahol bemutatnak néhány olyan kenőcsöt, amit magyar alapanyagokból, kézzel készítenek.

Kiemelt figyelmet fordítanak a családokra is a hagyományoknak megfelelően. A gyerekeket várja számos, remek bábtársulat előadásával, mesemondókkal, kézművesekkel és a nyitónapon Halász Judit koncertjével. Az érdeklődők bemutatókat, gasztrobeszélgetéseket is láthatnak a színpadon, esténként pedig színes koncertek alapozzák a hangulatot olyan neves fellépőkkel, mint Ferenczy György és az 1-ső Pesti Rackák, a Hot Jazz Band, valamint a Csík zenekar.

Vért adni is lehet a Magyar Vöröskereszt szervezésében, de kitelepülnek a Magyar kutyafajták mentői, a gyerekek pedig közlekedésbiztonsági játékokat is kipróbálhatnak. Idén is ingyenes vércukorszintméréssel várja a látogatókat mindhárom napon, de szintén szerveznek vérnyomás- és testösszetétel-mérést.

A Magyar Pékszövetség rangos szakmai versenye elhozza győztes termékeit idén is. A Szent István-napi Kenyér első helyezettje a balmazújvárosi Gulyás kenyér, amivel felelevenítik a gulyások békés életének egyik alapvető élelmiszerét. Az egyszerű, alföldi pásztorélet a magyar nép egységét és egyéni jellegét hangsúlyozza. Az innovatív kategória nyertesének a Batátás kenyeret választotta a hétfős szakmai zsűri, melynek alapanyagát az Alföld déli peremén termő batáta adja.

Magyarország születésnapján itt debütál Magyarország tortája és cukormentes tortája, melyek a rendezvény legkeresettebb termékei. A Magyarország Tortája címet idén a „Huncut szilva herceg” fantázianevű torta viselheti.