Magyarországon gyilkolhatott néhány éve a szlovák alvilág

A vádirat arra is utalást tett, hogy nemcsak a harmad- és negyedrendű vádlottak alapítottak kamucégeket megbízóik utasítására, hanem a bűncselekményben több más személy is részt vett. Ezt igazolja, hogy a Mediaworks–Hírcentrum információi szerint három éve olyan adatok jutottak a rendőrök birtokába, hogy a vádlottak ismertségi körébe tartozó két strómant is megölhették, a holttestüket pedig eltüntették, emiatt a Petőfi Attila vezette Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztály 2019 nyarán nyomozni kezdett. Miután 2021 elején a Petőfi-féle főosztályt megszüntették, az eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda vette át. A nyomozás állásáról érdeklődtünk az ORFK kommunikációs osztályánál, tőlük azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az NNI több emberen elkövetett emberölés bűntett gyanúja miatt folytat büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen. Hozzátették azt is, hogy a nyomozás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást nem adhatnak. Úgy tudjuk, a hatósághoz olyan információk is befutottak, hogy a két stróman azután halt meg, hogy 2013 novemberében megbízóik részére több százezer eurót vettek fel. A Mediaworks–Hírcentrum értesülései szerint azt is megsúgták a rendőröknek, hogy a két „fehér lóval” a korábban a Sátor Lajos-féle bandához tartozó emberek végezhettek.

Sátor Lajos Szlovákia egyik legrettegettebb és legkegyetlenebb maffiavezére volt, akit a dunaszerdahelyi mészárlás megrendelőjének tartanak a hatóságok: 1999. március 25-én a hírhedt Fontana bárban rendőrségi akciónak álcázva kommandósnak öltözött bérgyilkosok több mint száz lövéssel kivégezték a rivális banda, a Pápay klán tíz vezetőjét.

A dunaszerdahelyi vérfürdőt követően Sátorék átvették a dél-szlovákiai régió ellenőrzését. Sátort 2010 decemberében végezték ki saját emberei, igaz, holtteste a mai napig nem került elő. Az, hogy a Sátor-féle bandától nem áll távol a strómanok likvidálása, a hírhedt felvidéki maffiaperekből is világosan kiderült. Az ott kipakoló – 2016-ban rács mögé került – vádlottak és tanúk egyöntetűen állították: bérgyilkosságokat követett el, strómanokat és kényelmetlen tanúkat végzett ki, akik vallomást tehettek volna a rendőrségen a különböző életellenes és gazdasági ügyekben. A Sátor-banda tagjai likvidálták például Alsóhatár volt polgármesterének, illetve fiának ellenségeit és strómanjait. A gyilkosságok egy részét rendőregyenruhába öltözve hajtották végre, ellenőrzést színlelve állították meg áldozataikat. Az egyik áldozatot például a Sátor klán egyik tagja tulajdonában lévő csárdába vitték, megbilincselve órákon át fogva tartották, majd egy kiásott sírhoz vitték és megfojtották. Vallomásokból az is kiderül, hogy a szlovákiai maffiózók olyan hajléktalanokat is eltüntettek, akiknek előzőleg a személyi okmányait és adatait cégek alapítására használták fel. Miután az áfacsalásokkal hatalmas összegeket vágtak zsebre, csődöt jelentettek, a strómanokat pedig agyonlőtték.