Megtartották az augusztus 20-i légi parádé főpróbáját

– Ülésezett az operatív törzs, ami a Szent István-napi ünnepség lebonyolításáért felelős –közölte Kovács Zoltán az augusztus 20-i légi parádé mai főpróbája előtti sajtótájékoztatón. Az államtitkár hozzátette: az események tartalmi-előkészületi szempontból megfelelőek.

– Semmilyen akadálya nincs annak, hogy a rendezvényeket megtartsuk. Odafigyelünk az időjárástól kezdve, a katasztrófavédelmi szempontokig, valamint a renzdevényszervezéstől a biztosításig„

– rögzítette az államtitkár. Elmondta: minden szervezet nyilatkozott arról az ülésen, amelynek az eseményekkel kapcsolatban feladata van.

– Látványos bemutatóval készülünk – húzta alá Kovács Zoltán, aki emlékeztetett, hogy ma van a magyar légierő napja.

Ruszin Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség főparancsnoka és Kovács Zoltán államtitkár a sajtótájékoztatón Fotó: Havran Zoltán

– A magyar légierő igyekszik megmutatni magát az augusztus 20-i ünnepen

– hívta fel a figyelmet Ruszin Szendi Romulusz. A honvédség parancsnoka kiemelte: ahhoz, hogy az ünnepi légi parádé jól sikerüljön, ahhoz gyakorlást kell tartani. Továbbá jelezte, hogy az ünnep azért is fontos a honvédségnek, mert ekkor tesznek esküt a fiatal tisztek.

– Szent István napja a három nagy nemzeti ünnepünk közül is kiemelkedik, mivel mindig is ez volt a leginkább közösségi ünnep, ami kiváló alkalom arra, hogy egy fesztivál formában tartsuk meg a rendezvényeket – jelezte a Magyar Nemzetnek Kovács Zoltán. Az államtitkár kiemelte, hogy mindez 2010 óra egy tudatos építkezés eredménye.

– Azzal indultunk, hogy mennyire fontos augusztus 20-a biztonságos és méltó keretek között történő megünneplése

– húzta alá a politikus, aki arra is emlékeztetett, hogy 2006-ban mindez másként történt. Kovács Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy az operatív törzs gondoskodik a biztonság, valamint a tartalmi elemek és az előkészületek maradéktalan betartatásáról. Emellett rengeteget tanultak az elmúlt évek tapasztalataiból.

– Ahogy minden másban, úgy az augusztus 20-i ünnep kapcsán is másképp gondolkodunk, mint a baloldal, amelynek hangzatos szlogenjei, valamint a politikai hangulatkeltése a nemzeti rendezvények idején is megjelenik – fogalmazott az államtitkár. Szerinte akkor van leginkább szükség az összetartozás kifejezésére, valamint a méltóságteljes ünnepre, amikor nehézségek állnak előttünk.

– Emlékezzünk vissza, hogy 2020-ban a pandémia miatt nem tudtuk megtartani a rendezvényt, ám 2021-ben sokat tanulva a járvány kezeléséből, olyan felszabadultsággal jöttek ünnepelni a magyarok, ami mindannyiunknak meghatározó élmény volt. Úgy gondoljuk, hogy most, amikor egy háború dúl a szomszédban és rengeteg gond áll előttünk, akkor is szükség van annak a kinyilvánítására, hogy mi, magyarok, itt a Kárpát-medencében több, mint ezer éve élünk – jegyezte meg Kovács Zoltán. Emellett az államtitkár kiemelte, hogy a baloldal nem által újra és újra politikai tőkét kovácsolni a nemzeti ünnepeinkből is.

– Tavaly is volt aláírásgyűjtés és szinte minden évben van valami, amin fennakadnak, azonban a nemzeti összetartozás kifejezésére szükség van

– tette hozzá.

Borítókép: Megtartották a légi parádé főpróbáját (Fotó: Havran Zoltán)