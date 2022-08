Nehéz megmondani, hogy bántalmazóval randizunk-e

Kapcsolati erőszak esetén általában hosszabb idő telik el, amíg fény derül a partner valódi személyiségére, mégis figyelemfelkeltő lehet, ha már az első pillanattól fogva túlzottan odaadó az illető.

– hívta fel a figyelmet Sándor-Lenkei Aida az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal partnerkapcsolatban álló Ökumenikus Segélyszervezet miskolci krízisambulanciájának vezetője. Mint fogalmazott:

Legyünk óvatosak, ha valaki óriási figyelemmel és szeretettel áraszt el, folyamatosan üzenetekkel és telefonhívásokkal bombáz minket, rengeteg ajándékot vesz és indokolatlanul gyorsan vall szerelmet; ezzel sürgetve az elköteleződést.

Ugyanakkor nem szabad összekeverni ezt a kezdeti lelkesedéssel és fellángolással, hiszen az első időkben mindannyian igyekszünk különösen kedvesek, előzékenyek és udvariasak lenni a másikkal, ám ha felmerül bennünk a gondolat, hogy „ez túl szép, hogy igaz legyen”, akkor hallgassunk a belső hangra és intsük óvatosságra magunkat.

– A bántalmazó fő célja ugyanis, hogy minél előbb megkaparintsa áldozatát, és ezt a teljes eszköztárával igyekszik majd megtenni. Remek manipulátor, ezért tud eleinte olyan elbűvölő lenni – emelte ki a szakember, majd hozzátette: érdemes bevonni a családtagokat és a barátokat, akik külső szemlélőként, objektíven figyelhetik meg a választott partnert.

Figyeljünk a jelekre, lépjünk (le) időben, ne várjuk meg, mire a bántalmazó felfedi valódi arcát.

– Nem is az a fő szempont, hogy hogyan néz ki az illető, hanem inkább az, hogy miként bánik a partnerével és hogyan viszonyul annak szeretteihez. Rizikófaktor, hogy a bántalmazók karizmatikus álarcukat felöltve sokszor a többieket is képesek megtéveszteni, ezért különösen fontos a jó megfigyelőképesség; elsősorban a mi részünkről természetesen – mondta a miskolci szervezet vezetője.

Óvatosságra ad okot az is, ha kontrollálni próbál, mindig tudni akarja, hogy merre tartózkodunk, kivel találkozunk, esetleg bejelentkezést kér videochat-en keresztül „bizonyíték” gyanánt.

– Később aztán már arra is megjegyzéseket tehet, hogy milyen ruhát viselünk és mit eszünk, vagy akár rosszakat mondhat a barátainkról, hogy ne akarjunk velük találkozni. Nyilván egy nagy szerelem kezdetén legszívesebben minden percet együtt töltenénk és még a napi ötszöri telefonbeszélgetés is egészségesnek hat, de ezek ellenére is igyekezzünk felállítani a határainkat és megőrizni a szabadságunkat – tanácsolta Sándor-Lenkei Aida.

SOSEM AZ ÁLDOZAT A HIBÁS

A legtöbb esetben minimum két hónap kell ahhoz, hogy a bántalmazó felfedje teljes valóját, de ez akár egy évig is eltarthat. Akkor érkeznek az egyértelműbb jelek, amikor már biztosnak érzi partnerét, de ez a pont mindenkinél máskor jön el.

Általában egy-egy mérföldkő után következik be radikális változás. Lehet ez egy szerelmi vallomás, az első szexuális élmény, családbemutatás vagy összeköltözés, de volt olyan kliensem is, akinél egy év elteltével, az első baba megszületése után kezdődtek el a bántalmazások

– fogalmazott a vezető.

Ezek eleinte különböző verbális eszközökkel nyilvánulnak meg, mint amilyen a családtól és a barátoktól való elidegenítés. Számos esetben előfordul, hogy a bántalmazó nem engedi el áldozatát egyedül sehová, utóbbi pedig a konfliktus elkerülése érdekében inkább már nem is próbálkozik. Az idő elteltével így önbecsülése csökken és egyre inkább úgy érzi, hogy benne van a hiba, hiszen a bántalmazó elhiteti vele, hogy ő váltja ki ezeket az indulatos reakciókat belőle.

– Fontos tudni, hogy ez nem így van! A bántalmazó okos eszközökkel dolgozik, az alárendelt szerepbe kényszerült partner pedig elnyomva érzi magát. Munkánk során ezért hangsúlyozzuk mindig, hogy minél előbb derül ki a bántalmazás megléte a kapcsolatban, annál nagyobb eséllyel menekülhetünk ki belőle. Közös albérlet, tulajdon vagy gyermek esetén már sokkal, de sokkal nehezebb ezt meglépni. Olyankor a bántalmazó az áldozat teljes támogatói körét ismeri; a családját, a barátait, a munkahelyét, tudja, hol lakik és így tovább. Minél több információ van a birtokában, annál veszélyesebb – sorolta a szociális segítő, aki arról is beszélt, hogy az is intő jel lehet, ha folyamatosan ellenőriz minket az interneten.

AMIKOR A MENEKÜLÉS AZ EGYETLEN ÚT

Nézegeti a profilunkat, figyeli, hogy kiket jelöltünk be ismerősnek és kiket lájkoltunk. Eleinte csak a háttérből leskelődik, hónapokkal később azonban már szélsőséges lépéseket is tehet: álprofilt készít, esetleg belenéz a telefonunkba. Egy kliensem partnere például megjelent az áldozat munkahelyén és jelenetet rendezett – mindenki előtt lejáratva őt ezzel –, mert akkor éppen nem tudta neki felvenni a telefont. Egyszer azonban mindenkinél eljön az a pont, amikor már lépnie kell, a kérdés az, hogy mikor? Ezt mindig az áldozatnak kell eldöntenie.

– mondta.

Az Ökumenikus Segélyszervezet miskolci ambulancia vezetője úgy véli, amíg többet ad a párkapcsolat, mint amennyit elvesz, addig általában benne maradnak az érintettek, sokan azonban sajnos azon túl is. Néhány esetben viszont előfordul, hogy nem bántalmazásról van szó, hanem mindössze kommunikációs probléma lépett fel; ebben az esetben érdemes igénybe venni egy párterapeuta segítségét. Egy abuzív kapcsolat esetén viszont szigorúan tilos az ilyesfajta terápia.

Ilyen esetekben nem egyenrangú, hanem alá- és fölérendeltségi viszony van a felek között. Amikor az egyik a hatalmával sakkban tartja a másikat – mentálisan, fizikailag, szexuálisan, anyagilag –, akkor egy olyan szerepbe kényszeríti, amelyben egyedül csak ő irányít. Ilyenkor már csak a menekülés az egyetlen út.

NE TERÍTSÜK KI AZ ÖSSZES KÁRTYÁNKAT

Kérdés, hogyan érdemes ismerkedni, mégis mit tehetünk, hogy megelőzzük a bajt? A szakember szerint az információ fokozatos adagolása mindenképpen tanácsos: találkozzunk publikus és semleges helyen, a nagyvárosoknál nem szükséges külön elutazni, de kisebb települések esetén inkább válasszunk olyan találkozási pontot, amely a lakóhelyünktől kicsit távolabb van. Ne terítsük ki egyszerre az összes kártyánkat, szépen lassan avassuk be az életünkbe a randipartnert.

Figyeljük meg, hogyan beszél az előző partnereiről: haraggal vagy tisztelettel? Testünk jelzései is sokat segíthetnek , hiszen a pillangók a gyomrunkban nem mindig jelentenek jót; sokszor bizonytalanságra, szorongásra utalnak.

Fontos tudni, hogy egy bántalmazóval való ismerkedés során nem egy jelre, hanem jelek összességére kell fókuszálnunk. Hagyjunk időt arra, hogy megismerjük partnerünket, és ha kell, kieshessenek azok a bizonyos csontvázak a szekrényből. Nincs szükség túlzott óvatosságra, csak némi figyelemre és tudatosságra.

ÓVATOSAN A SZAVAKKAL

Amennyiben bizonytalannak érezzük magunkat a jelekkel kapcsolatban, bátran keressünk fel egy krízisambulanciát vagy segítőszervezetet, ahol tanácsot kaphatunk.

Onnan tudhatjuk, hogy jó irányba tart a kapcsolat, ha nem kell megjátszanunk magunkat benne, azaz önmagunk lehetünk. Az interneten való ismerkedéskor pedig legyünk különösen óvatosak, hiszen ott csak a szavakra apellálhatunk. Szemkontaktus, mimika, illatok hiányában a szavaknak még nagyobb erejük van, mint egy személyes találkozás során, a bántalmazók legnagyobb fegyvere pedig pont ez. Nyugodtan osszuk meg az érzéseinket, de ne adjuk ki teljesen magunkat. Amikor megjelenik a félelem és tartunk attól, hogy majd egy-egy mondatunkra, tettünkre hogyan fog reagálni a párunk, ha már a gondolatainkat is ő irányítja, akkor vegyük fel a nyúlcipőt, keressünk olyasvalakit, aki értékel minket és nem elnyom, épít, és nem rombol

– tanácsolta Sándor-Lenkei Aida, hangsúlyozva:

Merjünk segítséget kérni a krízisambulanciákon, amelyek az országban összesen hét helyen működnek.

– A témában további információk és elérhetőségek itt olvashatók: https://okit.hu/kriziskezelo-szolgalatok. Az OKIT anonim módon, a nap 24 órájában – Magyarország területéről vezetékes és mobiltelefonról egyaránt – ingyenesen hívható a 06 80 20 55 20-as telefonszámon. Amennyiben Ön vagy valaki a környezetében kapcsolati erőszak áldozata, segítséget kérhet a Szolgálattól az [email protected] e-mail címen is, illetve érdemes letölteni a Kapcsolj egyből! applikációt is a mobiltelefonunkra. Amennyiben valaki úgy érzi, hogy számára vagy a környezetéből valakinek túl sok a teher, nincs remény, bátran hívja a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének 116-123-as számát, anonim módon – foglalta össze Sándor-Lenkei Aida.

Borítókép: 123rf