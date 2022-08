Ötszázhetvenezer kiadvány segíti a diákok pénzügyi nevelését az új tanévben

Még a tanévkezdés előtt 175 ezer példányban érkeznek meg a magyar középiskolákba a pénzügyi tudatosság fejlesztését támogató matematika- és történelem-példatárak. Emellett közel 400 ezer példányt rendeltek az iskolák az alapvető pénzügyi és gazdálkodási ismereteket tartalmazó tankönyvekből és a pénzügyi fejezetekkel kiegészített munkafüzetekből – hívta fel a figyelmet a Pénziránytű Alapítvány a Magyar Nemzetnek eljuttatott közleményében. Ebben arról is írtak, hogy tananyagaik 2016 óta már közel kétmillió példányban jutottak el ingyenesen az iskolákba.

A holnap kezdődő tanév egyik újdonsága, hogy az általános iskolásoknak szóló Küldetések a pénz világában című tankönyv – a tavaly bemutatott AR (kibővített valóság) középiskolai tankönyvhöz hasonlóan – látványos kiterjesztettvalóság-megoldásokkal jelent meg. A két AR-tartalmakkal frissített tankönyvet a hozzájuk tartozó munkafüzettel együtt ebben a tanévben 60 ezer példányban rendelték meg az iskolák. A középiskolai tankönyvet e-learning tananyag is támogatja. Az általános iskolás tankönyvhöz húsz új animáció is készült, a szórakozva tanulás jegyében az új tartalmakkal együtt így több mint száz oktató kisfilm segíti a mindennapi pénzügyi és gazdálkodási ismeretek elsajátítását.

Összesen hetvenezer példányban idén is ingyenesen jutott el minden középiskolába a történelemérettségi gazdasági-pénzügyi témaköreit feldolgozó, a 12. osztályosoknak szóló Történelem és pénzügyek című feladatgyűjtemény, amiből most a diákok megismerhetik az Aranyvonat izgalmas történetét bemutató filmet is. A 9. évfolyamot megkezdő diákoknak pedig 105 ezer példányban érkezik a Számoljunk a befektetésekkel! című példatár, ami a matematika órákba integrálható pénzügyi neveléshez járul hozzá.

A mindennapi pénzügyi fejezeteket tartalmazó általános iskolai, 3–8. osztályos matematika- és környezetismeret munkafüzetekből több mint 335 ezer példányt rendeltek az iskolák a 2022/2023-as tanévre. A mindennapi pénzügyek megértését segíti a Nemzeti Köznevelési Portálon elérhető, 5–12. osztályosoknak készült közel 160 matematika-okosfeladat is. Az 5–9 évesek pénzügyi tudatosságát pedig a Pénziránytű Iskolahálózat általános iskolái és az érdeklődő óvodák számára elérhető Suska és Zsozsó társasjáték is fejlesztheti.

Idén összesen több mint 570 ezer kiadvány járulhat hozzá tehát a diákok pénzügyi neveléséhez. A 2016 óta a Magyar Nemzeti Bank támogatásából megvalósuló tartalomfejlesztés révén eddig összesen közel kétmillió ingyenes könyv és munkafüzet támogatta a pénzügyi kultúra iskolai fejlesztését. Az iskolai pénzügyi nevelő munkát segítik a Pénziránytű Bázisiskolák is. A tavalyi tanévben közel 3700 diák vett részt a Bázisiskolák több mint 180 gyakorlatias foglalkozásán. Szeptembertől ugyanakkor a korábbi hat helyett már országszerte kilenc helyszínen várják pénzügyi élményórák a 7–12. évfolyamos diákcsoportokat a Pénzügyi tudás otthona tantermekben.

