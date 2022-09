A források megvonásáért kampányol a baloldal

Nyolcmillió forint közpénz a Soros-konferenciának

Az évek óta forráshiányra panaszkodó főváros több millió forinttal támogat egy rendezvényt, ahol balliberális szakértők, aktivisták, döntéshozók és újságírók vitatják meg hamarosan a „legégetőbb társadalmi kérdéseket” Budapesten – közölte az Adatradar. A portál kérdésére a főpolgármesteri hivatalból azt közölték, hogy legfeljebb nyolcmillió forinttal támogatják a Budapest Forum 2022 – Building Sustainable Democracies című konferenciát. Hozzátették: kifizetés még nem történt. A rendezvényt Soros György Közép-euró­pai Egyeteme (CEU) és a Political Capital társszervezésében tartják meg jövő szerdán. Mint írják: a folyamatos forrás­hiányra panaszkodó főváros bőkezűsége azért is meglepő, mert valószínűleg sem a CEU, sem a Krekó Péter vezette, a baloldalhoz ezer szállal kötődő műhely nem szorul anyagi támogatásra. Utóbbi nettó árbevétele ugyanis 2021-ben meghaladta a 67 millió forintot. Az Adatradar Számadó Tamás főjegyző válaszlevele alapján azt közölte: Karácsonyék a pénzen kívül operatív módon is támogatják a konferencia megrendezését, segítenek a szervezésben, és felszólalókat is adnak.