A Hit pajzsa díjas nővérek, szerzetesek, papok példaképként állnak előttünk

Hit pajzsa díjasok a Mária Rádióban címmel jelent meg a közelmúltban Horváth Béla és Nagy Viktória Angelika könyve az Antológia Kiadó gondozásában.

A kiadvány keletkezéstörténetéről Horváth Béla volt parlamenti képviselő, a Mindszenty Társaság tagja, a Hit pajzsa díj egyik alapítója lapunknak elmondta: korábban készített egy könyvet, amelynek címe a Hit pajzsa díj története képekben.

A kiadvánnyal megajándékozta Szabó Tamást, a Mária Rádió önkéntes elnökét, aki miután megismerte a könyvet, megbízta Horváth Bélát egy lélekemelő munkával. Azt kérte tőle, hogy készítsen egy műsorsorozatot a Hit pajzsa díjasokról a Mária Rádiónak.

A műsor struktúráját teljes egészében Horváth Béla találta ki. Egy adást a Hit pajzsa díjnak szenteltek, a többi alkalommal a díjazottakat mutatták be 50-55 percben. Ha egy szerzetes, nővér vagy pap időközben elhunyt, akkor a róla szóló műsorban rendtársak, barátok és ismerősök szólaltak meg.

Horváth Béla összegyűjtötte a díjazottakkal az elismerés átadásakor készített interjúkat, és azokból részleteket válogattak össze, továbbá hanganyagot is bejátszottak a díjátadásról. Ha pedig egy műsor élő díjazottról szólt, akkor abban őt is megszólaltatta Horváth Béla.

Akadt, akihez vidékre utazott és személyesen beszélgetett vele, mással telefonon készített interjút, de például Kerényi Lajos piarista szerzetes maga ment be a stúdióba.

A műsorok felvételről mentek, mert maximalista vagyok, nagyon sokat kellett vágni

– mondta Horváth Béla.

Hozzátette: ő volt a produkció zenei szerkesztője is, a műsorokban komolyzenéket és gregorián dallamokat játszottak be. Rendre elhangzott a Hit pajzsa díj másik alapítójának, Gyurkovics Tibor Kossuth- és József Attila-díjas magyar írónak, költőnek egy-egy istenes verse is. Horváth Béla ezzel is igyekezett Gyurkovics Tibor emlékét ápolni.



A közelmúltban megjelent Hit pajzsa díjasok a Mária Rádióban című könyv tulajdonképpen a rádiós műsorsorozat leirata. Ennek elkészítésénél nagy segítségére volt a szerzőtársa, Nagy Viktória Angelika, a Mária Rádió munkatársa, a műsorsorozat kijelölt felelőse.

Ő komoly segítséget nyújtott például a műsorok vágásában, de ő szervezte meg az elhangzott anyagok legépelését is.

Horváth Béla kifejtette: a műsorsorozat elkészítése rendkívül sokat adott neki lelkileg, a legnagyobb érzelmi hatással a díjátadások voltak rá.

A műsorsorozat végén egyértelművé vált számomra, hogy olyan fontos, értékes élettörténetekről, tartalmas interjúkról van szó, amelyeknek nem szabad csak az éterben elszállni, hanem meg is kell örökíteni őket, így született meg a kiadvány. Nagy megtiszteltetés, hogy Erdő Péter bíboros írta a könyv ajánlását, míg Szabó Tamás elnök jegyzi az előszót

– mutatott rá a volt országgyűlési képviselő.

A könyvet kereskedelmi forgalomban nem lehet megvásárolni, a rádió önkéntesei, a vidéki stúdió munkatársai megkapják postai úton. Ugyanakkor bárki, aki lelkileg töltődni szeretne, ingyenesen hozzájuthat a Mária Rádió szerkesztőségében.

Borítókép: A díj egyaránt szól a lélek erejéről és a hazaszeretetről (Fotó: Havran Zoltán)