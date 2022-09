Dobrev–Karácsony csörte várható a baloldalon

A Magyar Nemzet baloldali forrásai reális forgatókönyvnek tartották azt is, hogy

Dobrev a DK, Karácsony pedig a Párbeszéd EP-listavezetői is lesznek egyúttal 2024-ben - ha pedig esetleg nyerne, Gyurcsány Ferenc felesége a főpolgármesterséget választaná az EP-képviselőség helyett.

– Ha a Párbeszéd valóban önállóan indul, ahogy azt bejelentették, még elvi szinten is csak úgy jöhet szóba, hogy megugorják az öt százalékot, ha Karácsony vezeti az EP-listájukat – fogalmazott egyik forrásunk. A baloldal belső ügyeire rálátó forrásaink végül kitértek arra is: az, hogy az önkormányzati és az EP-választás egy napon lesz, valójában Dobrevnek és Karácsonynak is kedvező, kampányuk fő üzenete pedig várhatóan Budapest és az európaiság, a főváros és az uniós ügyek összekapcsolása lesz.