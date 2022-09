Döntött az NMHH: káros lehet a gyermekekre a leszbikus csókot megjelenítő Netflix-mese

Miként néhány héttel korábban lapunk is megírta, leszbikus csókjelenettel érzékenyíti a gyermekeket a Netflix egyik magyarul is futó rajzfilmsorozata. A Jurassic World: Krétakori tábor című animációs mese hat kamasz kalandjait meséli el, akik a ragadozókkal teli Nublaron-szigeten rekedtek, és a túlélésért küzdenek. A kalandos történet ugyanakkor csendben megragadja az alkalmat a gyermekek érzékenyítésére is, mivel az ötödik évad kilencedik epizódjában két lány közötti csókjelenetre kerül sor, kapcsolatukat pedig a hozzátartozóik is támogatják.

A hétéveseket érzékenyítő mese ellen a CitizenGO is petíciót indított, jelezve, hogy egy ilyen jelenettel a rajzfilmet néző gyermekeket abban erősítik meg, hogy a szülők, a felnőttek és a kortársaik szerint is teljesen rendben van az azonos neműekkel való intimitás.

A konzervatív érdekvédelmi szervezet továbbá arra is, hogy a népszerű amerikai streamingszolgáltató mára már az „LMBTQ-agymosás terepévé vált”, hiszen lassan szinte lehetetlen olyan sorozatot találni, amelyben ne jelenne meg homoszexuális vagy transzgender történetszál. Erre a jelenségre egyébként tavaly nyáron lapunk is rámutatott, amikor részletes cikket közölt a Netflixen futó, LMBTQ-tematikájú sorozatokról, amelyből már akkor több mint száz darab volt.