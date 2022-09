Gyurcsány: Becstelenek a mai magyar vezetők

A Mi Hazánk több különadót sürget

Toroczkai László támogatásáról biztosította a kormányt a szankciók elleni küzdelemben, bár kifogásolta, hogy azokat korábban a miniszterelnök is megszavazta. A Mi Hazánk frakcióvezetője a digitális adó, a milliárdosokat érintő sávos vagyonadó, illetve a multikra vonatkozó további különadók bevezetését sürgette.

Mit lehet tenni a szankciók helyett?

Ungár Péter azt kérdezte, hogy ha már Orbán Viktor az energiafüggőség csökkentéséről beszélt, akkor mit tett a kormány az Oroszországnak való kiszolgáltatottság ellen a háború előtti tíz évben? Az LMP frakcióvezetője a szél- és napenergia támogatását, illetve szigetelési programot sürgetett. – Lehet kritizálni a szankciós politikát, de akkor mit lehet tenni azért, hogy vége legyen a háborúnak? – kérdezte Ungár.

Oroszország zárhatja le a háborút

Lukács László György hangsúlyozta: nem a Nyugat, hanem Oroszország áll háborúban, és mivel ők indították a háborút, ők tudják lezárni is. A Jobbik képviselője ugyancsak kifogásolta, hogy a szankciókat korábban Orbán is is megszavazta. Lukács László György azt kérdezte: ha szankciókban nem, akkor miben lehet gondolkodni, erre ugyanis nem adott cselekvési tervet a miniszterelnök.

Máshol nincs ekkora infláció

Szabó Tímea azt hangoztatta: Lengyelország, Románia és Szlovákia is szomszédos Ukrajnával, náluk még sincs akkora infláció, mint nálunk. A Párbeszéd politikusa szerint az elmúlt harminc legnagyobb válsága áll előttünk, de Orbán Viktor semmiért sem hajlandó felelősséget vállalni, aki ráadásul hazudott a kampányban, amikor azt ígérte, hogy megmarad a rezsicsökkentés és hogy a háború terheit nem a magyar emberek fizetik meg.

Rezsistopra van szükség

Gurmai Zita (MSZP) szerint a háborús infláció „ócska fideszes trükk”. Úgy vélte, a rezsicsökkentést eltörölték Magyarországon, és azt javasolta, hogy a magyar családok rezsiszámlájának áfája csökkenjen 27-ről 5 százalékra. Hozzátette, ez akár 100 ezer forintos megtakarítás is lehet háztartásonként. A kormányt hibáztatta, amiért nem foglalkoztak az energiahatékonysággal sem, leépítették a jogállamot és a társadalom szétesett.

Momentum: A szankciók működnek

Gelencsér Ferenc (Momentum) szerint Orbán Viktor megszavazta a szankciókat, amit a németek kértek tőle, és a szankciók működnek. Kijelentette, a családok szenvednek, a kormány bedönti a középosztályt, akiket belenyomnak a szegénységbe, és az ország össze fog omlani. Megállapította, a rossz gazdasági mutatókért és külpolitikai eredményekért a kormányt terheli a felelősség. Hozzátette, az infláció már a háború előtt megjelent Magyarországon és hazánknak esélye sem lesz felkészülni a közelgő télre.

A magyar kormány megvédi a családokat

Simicskó István (KDNP) úgy fogalmazott, egy új világrend kezd kialakulni, melynek szomorú állomása a szomszédságunkban zajló testvérháború. Az Európai Unió vezetőinek felelőssége az elhibázott szankciós politika, mert a családokat szegényíti el, illetve az EU biztonságpolitikája is kudarc – tette hozzá. Szerinte Oroszországot is provokálták, és sajnálatos, hogy megtámadták Ukrajnát, de Magyarország mindig is a béke pártján állt, és megsegítettük másfél millió ember ellátását. Hangsúlyozta, a magyar kormány felismerte a veszélyeket és képes volt reagálni, a magyar érdekek érvényesítése és a családok megsegítése vezette. Kiemelte, a brüsszeli szankciós politika elhibázott. Felhívta a figyelmet a „-ciók” veszélyeire, megemlítve a globalizációt, a migrációt és a szankciót. Üdvözölte a konzultációt, és sok sikert kívánt a miniszterelnöknek ahhoz, hogy kivezesse az országot a válságból.

A baloldali ellenzék a „válság gonosz vámszedői”

Kocsis Máté (Fidesz) kijelentette, a szankciós csomag elfogadása után nőtt háromszorosára az energiaár. Felidézte, hogy Brüsszel szerint a szankciók nem lesznek önveszélyesek, pedig ezek nyomták fel az árakat, aminek a főpolgármester örült. Emlékeztetett, a kormány havonta 180 ezer forintot ad a családoknak a rezsicsökkentéssel. Hozzátette, a baloldali ellenzék Brüsszel érdekeit nézi, és a dezinformációt használta, amivel a magyarokat sodorták veszélybe. Felszólította őket, hogy ezzel hagyjanak fel.

Államcsőd felé közelít az ország Gyurcsány szerint

Gyurcsány Ferenc (Demokratikus Koalíció) szerint Orbán Viktor azt mondta, hogy megölt és megkínzott gyermekek sírja fölött az életben maradottak nyújtsanak békejobbot. Undorítónak nevezte, hogy a kormány tagjai találkoznak és kezet fognak a gyilkosokkal. A világ Ukrajna népével van, önök meg Putyinnal – jegyezte meg, hozzátéve, hogy Magyarország mai vezetői becstelenek. Gyurcsány szerint a kormányfő Putyinnak szalutál, Brüsszelnek letérdel, és pénzért könyörög, valamint másfél tucat törvénnyel adja meg magát, amivel véget vet a szabadságharcnak. Hozzátette, államcsőd felé közelítünk, mert a kormányfő támogatta a szankciókat és megkérdezte, hogy minek mondjanak véleményt az emberek a szankciókról. Hozzászólását azzal zárta, hogy a kormányt és a kormányfőt szánalmasnak nevezte.