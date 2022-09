Kiss László megvált az Orbán akasztását támogató főkertészétől

Új főkertésze van Óbudának, Kerényi-Nagy Viktort az eddig Nyíregyházán tevékenykedő Sigmond Sándor váltja a poszton. Bár azt nem tudni, hogy a korábbi főkertész távozásában botrányos megnyilvánulásai is közrejátszottak-e, de annyi bizonyos, hogy Kerényi-Nagy hivatalosan már nem áll a Kiss László vezette önkormányzat szolgálatában. Emlékezetes, Óbuda-Békásmegyer korábbi főkertésze volt az, aki január végén a jobboldali politikusok nyilvános akasztásáról ábrándozott. Az önkormányzat főkertészének Facebook-oldalán akkor az alábbi szöveg jelent meg:

Bízom benne, hogy apró kavicsok lavinát indítanak, és Orbán Viktor nyugdíjas éveit börtönben tölti Kásler Miklóssal, Palkovics Lászlóval, bár egy nyilvános akasztást is támogatnék.

Bejegyzését a Momentum kultúrpolitikusa, a kerület egyik cégének vezetője, Halmai Róbert is lájkolta.

A volt főkertész ugyanakkor tagadta a történteket. Sokakat megbotránkoztató bejegyzését azzal magyarázta, hogy feltörték a közösségi oldalát.

Facebookomat feltörték, nem tudom, ki tette ki a posztot. A poszttól elhatárolódok, és sajnálom, hogy politikai céltábla lett az oldalam. Politikától régóta elhatárolódok. A növényt is körbesüti a Nap, nincs oldala, így nekem sincs

– fogalmazott.

Az eset kapcsán Bús Balázs volt kerületi fideszes polgármester gyűlöletkeltés miatt feljelentést tett, a főkertész azonnali elbocsátását kérte, továbbá felszólította Óbuda-Békásmegyer DK-s polgármesterét, hogy haladéktalanul határolódjon el Kerényi-Nagy Viktor vállalhatatlan kijelentésétől, s úgy vélte, Szabó Tímea kerületi ellenzéki országgyűlési képviselőjelöltnek is így kellene tennie. A volt főkertész ügyében a III. kerületi Fidesz–KDNP-frakció rendkívüli ülést is kezdeményezett, azon a baloldali képviselők viszont nem jelentek meg, így az ülés határozatképtelenség miatt elmaradt. Kiss László polgármester és Szabó Tímea viszont a mai napig nem határolódott el a főkertész kijelentéseitől, aki egy ideig még a munkáját is megtarthatta.

Arról, hogy végül milyen okok állnak Kerényi-Nagy Viktor távozása mögött, ő döntött így vagy a városháza vált meg tőle, Óbuda-Békásmegyer önkormányzatánál érdeklődtünk. Megkeresésünkre azonban nem kaptunk választ.

Borítókép: Kerényi-Nagy Viktor (Forrás: YouTube)