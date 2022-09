Magyarország lokális kivétel az európai energiaválságban

A kormány számára az Oroszországból érkező energiahordozókra kivetett szankciók a kezdetektől fogva vörös vonalat jelentettek. Ez ugyanis fizikai kérdés. Nézzük a gáz esetét: az éves európai gázfelhasználás mintegy négyszázmilliárd köbméter, ennek majdnem a fele orosz gáz.

Ezért, aki azt mondja, hogy rövid távon az orosz gázt ki lehet váltani, az egész egyszerűen nem mond igazat

– írja bejegyzésben Szentkirályi Alexandra. A kormányszóvivő kiemelte, hogy ezen a téren három tényezőt kell figyelembe venni:

Európában nincs elegendő úgynevezett LNG-terminál, ugyanakkor az egész világon nincs elegendő LNG-kapacitás, ahogy hiányoznak a megfelelő vezetékek is.

Magyarországra érkezik gáz, itt a hideg időben is tudnak majd fűteni az emberek, és a magyar ipar, illetve a gazdaság is működőképes marad. A gázbeszerzéssel kapcsolatos munka folytatódik, a külügyminiszter minden lehetséges irányban tárgyal, vagyis keleten és nyugaton is – zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.