Soros embere távozik a fővárosi önkormányzattól + videó

Most már tisztán látszik, hogy csaknem kétmilliárd forint érkezett Márki-Zay Péter mozgalmához az Egyesült Államokból egy Soros Györgyhöz köthető, Action for Democracy nevű szervezettől a kampányidőszakban. Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda sikkasztás és pénzmosás gyanújával rendelt el nyomozást.

Azonban a baloldali előválasztáson egy másik szervezet is felbukkant, ez pedig nem más, mint a 99 Mozgalom, ami Karácsony Gergelyhez köthető. Ahogy a 24.hu beszámolt róla, az egyesület a Facebookon például több mint százmillió forintért hirdette a főpolgármestert. Sőt a szervezet több mint 260 millió forint támogatást kapott tavaly, máig nem tudni pontosan, honnan. Az Action for Democracy holnapján egy ideig a támogatottak között szerepelt a 99 Mozgalom is, de később kiadtak egy közleményt, hogy tévedés történt, és soha nem támogatták a mozgalmat.

Korányi Dávid (Fotó: Facebook/Korányi Dávid)

A főpolgármester most újságírói kérdésre azt mondta, hogy megválnak Korányi Dávidtól, az ügy egyik központi szereplőjétől. A New Yorkban élő Korányi az Action for Democracy magyar vezetője, aki nem mellesleg korábban Bajnai Gordon, most pedig Karácsony városházi tanácsadója. Márki-Zay Péter mozgalmába Korányin keresztül érkeztek a külföldi pénzek. Karácsony Gergely ugyanakkor továbbra is kitart amellett, hogy az ő mozgalmába nem érkeztek külföldi pénzek.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)