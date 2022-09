Szánthó Miklós: Az uniós gázársapka terve valójában egy újabb szankciós csomag

Kiszivárogtatott sajtóinformációk alapján az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság tovább élezné a szankciós háborút Oroszország ellen

– emelte ki Facebook-posztjában Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. Mint írja: „Az eddig bevezetett szankciók ugyanakkor nem hozták meg a kívánt eredményt, sőt, energiaválságot idéztek elő Európában, mely veszélyezteti az ellátásbiztonságot, növeli az inflációt és gazdasági válsággal fenyeget.”

A főigazgató kifejtette: „A föderalista testület mindennek ellenére viszont komolyan fontolgatja egy, az orosz gázimportra kivetendő ársapka bevezetését, mely lényegében azt jelentené, hogy az EU egy előre meghatározott, maximált áron lenne csak »hajlandó« megvásárolni az orosz gázt, amit Oroszország nyilván nem fog elfogadni.” Szánthó Miklós kiemelte azt is, hogy számos szakértő figyelmeztet, miszerint

a lépés valószínűleg semmilyen pozitív eredménnyel nem járna, és komolyan kell venni Moszkva azon fenyegetését, hogy nem fog gázt szállítani azokba az országokba, melyek bevezetik ezt a kvázi-szankciós mechanizmust.

Úgy véli: „Márpedig, ha nem érkezik orosz gáz, értelmetlenné válik maga az ársapka is – sőt, az így valójában felérne egy újabb szankciós csomaggal, éppen a gáz esetében, melyet korábban többek között magyar nyomásra, levettek a napirendről.” A főigazgató hangsúlyozta azt is: „Az Európai Bizottság elnöke nyíltan kiállt az orosz gáz árának maximálása mellett.”

Szilárd meggyőződésem, hogy eljött az ideje annak, hogy az Európába irányuló orosz vezetékes gáz árát korlátozzuk

– mondta Ursula von der Leyen egy sajtótájékoztatón. Szánthó Miklós kifejtette: „Az EURACTIV birtokába jutott dokumentumok alapján úgy tűnik, hogy az eurokraták oly módon tervezik korlátozni a tagállamok mozgásterét, hogy azután se tudjanak visszakozni, ha az ársapkára válaszul a Gazprom minden, Európába irányuló exportot leállít. Ennek elérésére a júliusban elfogadott energiatakarékossági tervet kívánják felhasználni, melyben több olyan korlátozást is előirányoztak, melyek fájdalmasan érintenék az európai embereket és vállalatokat. Ráadásul az ársapkára vonatkozó döntés meghozatalához elég lenne a minősített többség, szemben a hivatalosan is »szankciósnak« minősülő csomagokkal, melyekhez konszenzus szükséges és azokat akár csak egy tagállam vétója esetén is blokkolni lehet.

Mindebből – nevezzék ezt a tervet bárminek Brüsszelben – egy újabb, átgondolatlan lépés képe látszik kibontakozni, melynek következtében – mikor az ársapka elkerülhetetlenül visszaüt – ismét az európai, így a magyar polgárok hátán csattanhat az ostor”

– tette hozzá Szánthó Miklós.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Kenzo Tribouillard)