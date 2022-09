Tiltakoznak a baloldali megszorítások ellen Pécsett

Petíciót indított a pécsi buszjáratok számának csökkentése miatt az Összefogás Pécsért Egyesület. A Petíciók.com honlapon megjelenő közlemény szerint az egyesület elfogadhatatlannak tartja, hogy most, amikor a háborús helyzet miatt jelentősen megnőttek a pécsi háztartások kiadásai is, a városvezetés nem biztosítja a megfelelő számú buszjáratot.

Tiltakozunk az ellen, hogy napi ötven-hatvan járat kimarad Pécsett, főleg a peremkerületeken, hiszen ezekben a városrészekben is megfizetik az emberek a helyi adókat és egyéb közterheket. Ezért elvárjuk, hogy Pécsett is biztosítva legyenek a normális életvitelhez igazított tömegközlekedési lehetőségek

− hangsúlyozták a közleményben.

A Összefogás Pécsért Egyesület felháborodását egyébként a baranyai megyeszékhely lakói is osztják. Több, a petíciót támogató pécsi lakos is megerősítette, hogy katasztrofális a közlekedés. Mint írják, a buszok sokkal ritkábban járnának a kelleténél, többször kimaradnak a járatok, amikor pedig végre megérkezik egy-egy busz, nem lehet rá felférni, így az emberek mindenhonnan elkésnek.

A pécsi lakosok azt szeretnék elérni, hogy állítsák vissza a korábbi menetrendet.

Miként lapunk megírta, a bevételek növelésére és a kiadások lefaragására hivatkozva járatcsökkentést jelentetett be a Tüke Busz Zrt. Pécsett. A baloldali önkormányzat mindezt azzal indokolta, hogy kevesebb pécsi lakos veszi igénybe a közösségi közlekedést, mint a járvány előtt, emiatt a cég bérletértékesítésből származó bevétele 2,5 milliárd forintról 1,5 milliárdra csökkent. Továbbá arra is hivatkoztak, hogy az autóbuszokat piaci áron tankolják, és az elektromos buszok töltése is megdrágult.