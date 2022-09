Újabb kormánypárti siker, ezúttal Óbudán

Százhetvenhat szavazatnyi különbséggel, a voksok több mint 50 százalékával győzött a Fidesz Óbudán az időközi önkormányzati választásokon. Csikósné Mányi Júlia, a kormánypártok jelöltje a baloldali pártok közös jelöltjétől, Kappeller Zsuzsannától nyerte el a körzetet.

Mindez annak tükrében is hatalmas eredménynek számít, hogy a III. kerületben 2019-ben 357 szavazattal győzött az ellenzék, sőt Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció politikusa, a párt korábbi miniszterelnök-jelöltje szombaton még kampányolt is a kerületben.

Az óbudai győzelemmel együtt már számos sikert arattak a kormánypártok az utóbbi hónapok időközi választásain, ami azt igazolja, hogy a csekély létszámú, főként baloldali politikusok mantráitól hangos tüntetések ellenére a közvélemény továbbra is kormánypárti. Az ellenzék pedig olyan helyeken is kikapott, ahol kormánypárti jelölt nem is indult.

Július 3. és szeptember 18. között több mint ötven településen, ezen belül öt budapesti kerületben tartanak időközi választást. Több olyan körzet van, ahol nemcsak képviselőket, hanem polgármestert is választanak.