Újszerű produkcióval ért el tízezreket a Mystery Gang frontembere

Bár a mai zenekarok jellemzően minél színesebb és harsányabb előadásokkal igyekeznek felkelteni és megtartani a közönség figyelmét, időnként a sallangmentes, klasszikus hangvételű produkciók bizonyulnak telitalálatnak. Egri Péter, a Mystery Gang frontember-énekesének ugyanis például egy Márai-verssel sikerült elérnie meglepően széles közönséget. Az előadás valójában egy tízrészesre tervezett, Irodalmi színpad nevű programsorozat első állomása, s nem pusztán az adott mű elszavalásáról szól.

Az Irodalmi színpad mindegyik részével az volt a célom, hogy önazonosan, a saját művészi krédóm és világnézetem szerint jelenítsem meg egy-egy vers vagy prózarészlet mélységeit és gondolatiságát. Márai Sándor 1951-ben íródott, Halotti beszéd című versét például önreflexióra késztető, samanisztikus vagy meditatív dikcióval és ehhez illő zenével adtam elő. Ezt a hangulatot egészíti ki a háttérnek beállított, statikus fekete-fehér fotó is. Úgy tűnik, hogy a közönség is elfogadta az invitációmat a szellemi barangolásra, hiszen mindössze két nap alatt több mint 60 ezren tekintették meg a hat és fél perces produkciót a Facebookon

– számolt be Egri Péter a Magyar Nemzetnek.

Az énekes arra is kitért: amellett, hogy az említett vers az egyik kedvence, illetve Márai Sándort nemzetközileg is a legnagyobb szerzők közé sorolja, tartalmi szempontok is indokolják, hogy az első etapban miért a Halotti beszédre esett a választása.

– Mivel ez a vers a külföldre szakadt magyar lét problematikáját járja körbe, és annak tragikumát láttatja belülről, ráeszmélteti a közönséget mindannak az értékére, ami körülvesz minket a mindennapokban, s éppen ezért természetesnek vesszük. Ilyenek például az anyanyelv, a szülőföld vagy a polgári értékrend és öntudat. Nekünk, akik itthon élünk, nem árt emlékeztetni magunkat ezek fontosságára, a külföldön élő magyarok pedig erőt meríthetnek ezekből a dolgokból, amelyek balzsamként hathatnak egy idegen közegben, akármennyire befogadó vagy barátságos is legyen az

– fejtette ki az énekes. Szavai szerint három-négy hetes bontásban jelennek majd meg az Irodalmi színpad következő produkciói – amelyekben XX. századi magyar írók és költők műveit adja elő –, s a Halotti beszédhez hasonlóan mindegyik produkciónak lesz valamilyen útravalóként értelmezhető üzenete. A tíz előadást hangoskönyvben is kiadják majd, s a szavalatok beépülnek majd a zenész diákoknak rendezett performanszaiba is.

Érdekesség, hogy olyan híresztelésekről is hallani lehetett, amelyek szerint Egri Péter Fazekas Csillával, a vasárnapra kiírt I. kerületi időközi önkormányzati választáson a képviselőségért induló fideszes jelölttel közösen is előadna valamikor egy produkciót.

Ezt firtató kérdésünkre az énekes úgy felelt, hogy egy duettre valóban sor kerülhet a jövőben. – Mindketten tősgyökeres budaváriak vagyunk, a polgári eszmények szerint élünk, így pél­dául Márai Sándor életműve is egy olyan kapcsolódási lehet, amely mentén közösen énekelnénk vagy szavalnánk el egy műrészletet – közölte a frontember.

A következő produkciói kapcsán pedig arról számolt be, hogy hamarosan megjelenik az első szóló dala is, amely egy „nagyon vad, dögös” rockabilly és rock and roll nóta lesz. – Ezt majd szeptember 23-án a budapesti Muzikumban mutatjuk be a Mystery Ganggel és vendégeivel. Az új dal érdekessége, hogy a stúdiófelvételen a dobtól kezdve a basszusgitárig minden hangszeren én játszom – ismertette Egri Péter.

Borítókép: Egri Péter, a Mystery Gang tagja a Szimfonik Live koncerten, a Millenáris Parkban. (Fotó: MTI Fotó/Soós Lajos)