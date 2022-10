Fenyegetések a tankerületeknél, újabb demonstrációk

Eközben a baloldalhoz köthető Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a múlt heti tüntetések főszervezője Facebook-oldalán arra szólított fel, hogy „legyen mind a 60 tankerületben olyan csoport, ahol diákok, tanárok, szülők, szolidaritást vállalók egy helyen szervezhetik meg magukat”. Csütörtökön összesen 75 helyszínről jelezték, hogy demonstrációt tartanak. A fővárosban délután az Eötvös József Gimnázium huszonöt és a Madách Imre Gimnázium huszonegy tanára vonult a Belső-Pesti Tankerületi Központhoz – amely előtt az Amnesty International nevű Soros-szervezet aktivistái álltak sorfalat –, hogy személyesen vegye át a figyelmeztető levelét. A pedagógusok közül ketten mentek be az épületbe, hogy átadják a petíciójukat, a többieket arról tájékoztatták, hogy postán már kiküldték nekik a figyelmeztetést. Az eseményen mintegy ezer demonstráló vett részt, de este szimpátiatüntetést szerveztek Nagykőrösön is, ahova szülőket és diákokat is vártak.

Péntekre ismét egységes, országos tansztrájkot hirdettek, így nemcsak Budapesten, hanem több vidéki nagyvárosban is lesznek demonstrációk. A fővárosban a Diákok a Tanárokért mozgalom hirdetett vonulást. Emellett Budapesten és három kerületben és vidéken is több városban szerveznek élőláncot, illetve demonstrációkat, performance-okkal.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a szerdai pedagógustüntetésen valamennyi ellenzéki párt képviselői is részt vettek. A csepel.info információ szerint a holnapra a XXI. kerületbe meghirdetett élőláncot többek között a Demokratikus Koalíció (DK) alelnökének, Vadai Ágnesnek a testvére szervezi, aki a jövőben a párt önkormányzati, sőt parlamenti képviselőjelöltje is lehet. A csepeli blog azt írta, a szervezők azt szeretnék, ha a demonstrálók minél több gyermeket vinnének magukkal.

Borítókép: Pedagógustüntetés (Fotó: Teknős Miklós/Magyar Nemzet)