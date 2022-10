Népszámlálás: meghosszabbították a kérdőívek online kitöltésének határidejét

A nagy érdeklődésre tekintettel szerda 10 óráig meghosszabbítják a népszámlálás online kitöltési határidejét

– közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) vasárnap este az MTI-vel. A KSH közleménye szerint az internetes kitöltés továbbra is a legegyszerűbb, leggyorsabb és legkényelmesebb módja a válaszadásnak. A kérdőívkitöltés számítógépen, illetve bármilyen internetkapcsolattal rendelkező mobileszközön lehetséges. Jelezték azt is, hogy

akik nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel, térítésmentesen használhatják a közkönyvtárak számítógépeit, valamint a Digitális jólét program pontokon is ki lehet tölteni online a kérdőíveket.

Az online kitöltés kapcsán felmerülő kérdésekre a Népszámlálás2022.hu oldal gyakran ismételt kérdések (GYIK) aloldalán kaphatnak választ az érdeklődők, illetve rendelkezésre áll a népszámlálás ügyfélszolgálata is, ahol telefonon az ingyenesen hívható zöld számon (+36-80-080-143) kérhetnek tájékoztatást.

A kérdőívet továbbra is közvetlenül a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon lehet elérni, ahol a művelet megkezdéséhez a levélben kapott 12 jegyű kódot kell megadni. Aki elakad vagy valamiért hirtelen fel kell függesztenie a kitöltést, az sem pazarolt el értékes perceket a válaszadásra. A készítők megteremtették annak a lehetőségét is, hogy a kérdőív elmenthető legyen kitöltés közben, és az addig adott válaszokat megőrizve később is be lehessen fejezni a hátralévő adatok szolgáltatását. Ehhez regisztrációra van szükség, a regisztrált e-mail-címmel és a regisztráció során megadott jelszóval folytatható a megkezdett munka. Miután a kitöltő mindegyiket megválaszolta, a „Beküldés” gombot megnyomva véglegesíthető az űrlap. Ekkor, tehát a kérdőív beküldése után, letölthetővé válik a kitöltött űrlap.

Azokat a háztartásokat, amelyekből nem érkezett be online kérdőív november 20-ig számlálóbiztosok fogják felkeresni, és tableten rögzítik majd a válaszokat.

A számlálóbiztosok titoktartási nyilatkozatot írnak alá, vállalják, hogy az információkat bizalmasan kezelik, azokat másnak nem adják át, valamint a kérdőívekről másolatot, fotót, feljegyzést nem készítenek, beszélgetést semmilyen eszközzel nem rögzítenek. Akiket pedig nem érnek el a számlálóbiztosok, azok a pótösszeírás idején, november 20. és 28. között a polgármesteri hivatalokban tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek

Borítókép: egy férfi kitölti a népszámlálás online kérdőívét nyíregyházi otthonában (Fotó: MTI/Balázs Attila)