A tényellenőrök és a valóság

A Soros György által támogatott 444.hu portál csapatából verbuválódott, önmagát „tényellenőrként” definiáló Lakmusz portál nyelvészkedéssel próbálja elfedni tévedését az Ukrajnának szánt nyugati fegyverszállítmányok ügyében. Ahogy azt korábban a Magyar Nemzet, valamint a V4NA hírügynökség is megírta, fennáll a veszélye annak, hogy az Ukrajnának juttatott nyugati fegyverszállítmányok a feketepiacra kerülnek. Megjegyzendő, hogy a NATO és az EU riasztást adott ki az ukrajnai fegyvercsempészet veszélye miatt, illetve az Interpol és az Euro­pol is felhívta a figyelmet arra, hogy az Ukrajnának küldött fegyverekkel illegális kereskedelem folyik.

Még a nyáron a V4NA egy cikkében foglalkozott egy videóval, amiben ismeretlen személyek egy albán rendszámú Volkswagen személyautónak kinyitják a csomagtartóját, amelyből fekete dobozok látszanak ki, egyikük pedig ukránul elmondja, hogy NLAW és Javelin típusú páncéltörő rakétákat kínál eladásra.

A V4NA írása megjegyezte: nem bizonyított, hogy az interneten terjedő videót a fegyverekről mikor és hol vették fel. Ennek ellenére a Soros „lakmuszpapírja” a valóságot elferdítve számolt be a V4NA írásáról, azt sugallva, hogy a hírügynökség jelzett cikke feltétel nélkül elfogadja a videó hitelességét, illetve valódiságát.

Továbbá a Lakmusz mélyrehatóan foglalkozott azzal is, hogy a Magyar Nemzet, valamint a V4NA beszámolt a finn Nemzeti Nyomozóiroda vezetőjének, Christer Ahlgrennek egy interjújáról, amiben arra figyelmeztetett, hogy Svédországban, Dániá­ban és Hollandiában is felbukkanhattak már Ukrajnának szánt fegyverek, és az ehhez szükséges csempészútvonalakat már kialakították. A hatóság vezetője azt is jelezte: látják annak a jeleit, hogy ezek a fegyverek már Finnországban is megjelentek. A Lakmusz úgy próbálta lapunknak, valamint a V4NA-nak a hitelességét csorbítani, hogy megírták: az Yle finn hírportálon megjelent interjú eredeti címe úgy szólt, hogy „Láttunk arra utaló jeleket, hogy ezek a fegyverek Finnországba kerültek”. Ezt azonban a finn oldalon már másnap átírták, hogy tisztázzák: a cikkben említett gyanú előzetes információkon alapul.

Azonban a Magyar Nemzet és a V4NA is feltételes módban számolt be a finn Nemzeti Nyomozóiroda vezetője által elmondottakról, nem pedig azt állítva, hogy biztosan megjelentek az Ukrajnának szánt nyugati fegyverek az említett országokban.

Csütörtökön a V4NA már arról számolt be, hogy igény mutatkozik Ukrajnában a hadi felszerelések illegális kereskedelmére. Mint írták, az ukrán–orosz háború kitörése óta több illegális kereskedelemmel és sikkasztással kapcsolatos ügyet is felderített az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) és a rendőrség. Előfordult, hogy golyóálló mellények vásárlása helyett, mintegy hétmillió eurónyi hrivnyát sikkasztottak el Ukrajnában állami cégvezetők, politikusok és tisztségviselők egy jótékonysági szervezet segítségével. Kiderült továbbá, hogy az ukrán bűnügyi rendőrség munkatársai őrizetbe vettek egy férfit a huszti járásban, a gyanúsítottat automata fegyverekhez való lőszerek árusítása közben fogták el. Arról szintén az Állami Nyomozó Iroda számolt be, hogy a kijevi önkéntes területi védelmi egység egyik századparancsnoka illegálisan értékesített lőfegyvereket és robbanószerkezeteket. A férfi a fegyverbizniszbe bevonta egy ismerősét, aki vevőket hozott Kalasnyikovokra és robbanószerkezetekre. A zsitomiri és poltavai régió rendőrsége is tájékoztatott több esetről, amikor illegális fegyverkereskedelem ­miatt léptek közbe. Ezekben az esetekben pisztolyt, automata fegyvereket, kézigránátot és rengeteg lőszert próbáltak feketén értékesíteni. Több ügynél az a rendőrség gyanúja, hogy az eladásra szánt fegyverek az ukrán katonaságtól származnak.

