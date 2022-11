Fidesz: Magyarország szolidaritása Ukrajna felé töretlen

– A menekültek biztonsága kiemelten fontos a kormányoldal számára – jelentette ki napirend előtt Selmeczi Gabriella a háborúról szólva.

A Fidesz képviselője leszögezte: „békét szeretnénk Ukrajnában”, Magyarország szolidaritása Ukrajna felé töretlen, ezért támogatta a miniszterelnök is a keleti szomszédunk uniós tagjelöltté válását is, és szorgalmazta a tárgyalások mielőbbi elindítását. Szólt a humanitárius akcióról, az Ukrajnából érkezők megsegítéséről, segélypontok, tranzitszállások felállításáról és hogy számos gyermek táborozását is biztosította a kormány. Selmeczi Gabriella köszönetet mondott valamennyi önkéntesnek, a karitatív szervezeteknek, valamint az önkormányzatoknak is.

– Magyarország a jövőben is eleget tesz nemzetközi kötelezettségeinek. Magyarország segít, a magyarokra mindig lehet számítani – zárta szavait Selmeczi Gabriella.

Soltész Miklós válaszában arról beszélt, hogy valóban a legnagyobb humanitárius akció valósult meg a magyar emberek, a kormány és a karitatív szervezetek összefogása által.

– Csaknem egymillió ember fordult meg Magyarországon és több mint 31 ezer menedékes kapott lehetőséget. Emellett több mint 177 ezer ideiglenes tartózkodási engedélyt adtak ki – közölte a Miniszterelnökség államtitkára. Beszámolt arról is, hogy több mint egymilliárd forintnyi támogatást adtak az emberek, a kormány pedig 28 milliárd forintnyi segélyt adott Ukrajnának.