Frontot nyitottak az embercsempészek a déli határainknál

Az embercsempészek maffiaszerűen szervezettek. Minden akciót gondosan megterveznek, saját felderítőik vannak, és nemcsak fegyvereket vásárolnak, hanem a legmodernebb katonai eszközökkel szerelik fel magukat: már éjjellátó készülékeket is találtak náluk.

Emlékeztetőül, néhány éve a gyakorlatban használták azt a módszert, hogy éjszaka egy migránst alufóliába csavarva próbáltak átcsempészni, hogy a hőkamerák ne tudják felfedezni – de azóta már nagyot léptek előre.

Az embercsempészek a közösségi oldalakon, névvel, telefonszámmal hirdetik magukat, és vannak, akik családi kedvezményt is ajánlanak a migránsoknak, így a 15 év alatti gyermekeknek már nem is kell fizetniük, csak a felnőtteknek. Egy út például Damaszkuszból Németországig 8-15 ezer euró (kb. 3,3-6,2 millió forint) is lehet, a magyarországi szakasz pedig átlagosan háromezer euró (kb. 1,2 millió forint).

Újabban egyébként már azoktól a migránsoktól is pénzt követelnek, akik önállóan, egyedül akarnak beszökni az országba.

Az NNI információi szerint nyolc-tíz olyan nagyobb csoport van, amelyik folyamatosan szervezi a csempészést a szerb–magyar határon. Ezek az alvilági formációk 35-40 fővel tevékenykednek, illetve vannak erősebb bandák, amelyeknek akár kétszáz tagjuk is lehet. Ezek a csoportok nonstop dolgoznak, és egy nap alatt akár tízezer-húszezer eurót (kb. 4,1-8,2 millió forint) is megkeresnek az embercsempészeten.