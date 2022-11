Guruló dollárok: Egyre kínosabb hazugságokba menekül a dollárbaloldal

Korányi Dávid hétfőn a Telexen keresztül kezdett lázas magyarázkodásba Rákay Philip leleplező videója után. Mint köztudott, a Megafon munkatársa az Internet Archive – kvázi digitális levéltár – segítségével három ponton leplezte le a baloldal korábbi hazugságait.

Az első, hogy az Action for Democracy igenis a választási kampányhoz gyűjtötte az adományokat, nem pedig a „kultúra megváltoztatásához” kértek anyagi segítséget. A második, hogy szó sem volt mikroadományokról, hiszen az Action for Democracy még élő adománygyűjtő felülete szerint csupán tizenegyen utaltak pénzt a szervezet felhívására. A harmadik pedig, hogy bár ennek az ellenkezőjéről beszéltek, valójában nem kellett az adományozóknak feltüntetniük az útlevélszámukat, erre ugyanis lehetőségük sem volt.

Vita a saját honlappal

Bajnai Gordon volt kormányfő egykori, Karácsony Gergely főpolgármester jelenlegi tanácsadója a Telexen megjelent kínos propagandacikkben zavaros magyarázkodásba kezdett arról, hogy mi számít választási kampánynak és mi nem. Szerinte „az autoriter vezetők elleni fellépés és a demokrácia leépítése elleni küzdelem” nem pártpolitikai kampány, sem az amerikai, sem a magyar szabályok szerint. – Mi azt sosem állítottuk, hogy ne Orbán és más aspiráns, aktuális diktátorok ellen küzdenénk minden erőnkkel – fogalmazott az Action for Democracy vezetője.

Korányi Dávid magyarázata azért is hazug, mert az általa vezetett szervezet internetes oldaláról készült március 24-ei mentésből – a választás április 3-án volt – kiderült, hogy a szervezet gőzerővel készült a magyar országgyűlési választásokra és az Amerikából jól ismert kifejezéssel battleground state-ként, vagyis csatatérállamként jellemezték Magyarországot. A honlap még élő adománygyűjtő felületére kattintva pedig ezt kiegészítve a következőket lehet olvasni még most is:

a legkritikusabb választás előtt állunk, amit a világ valaha látott. A demokrácia sorsa ezen a választáson és az Orbán-féle diktátorok megállításán múlik. Ezért harcol az Action for Democracy.

Ezt követően pedig feltették a kérdést: „Adakozol erre a célra?” Korányi Dávid tagadása tehát meglehetősen hiteltelen, hiszen éppen a lényegről nem ejtett egyetlen szót sem, a honlap szerint ugyanis teljesen világos, hogy a választásokra, az Orbán-kormány megdöntésére gyűjtötték a pénzt.

A digitális levéltár ismét segített

Korányi Dávid szerint Rákay Philip állításával ellentétben sokkal több támogatójuk volt, január óta összességében az Action for Democracy teljes tevékenységét tekintve többezres nagyságrendű. „A nagy leleplezésként tálalt screenshot a több százból egyetlen kampány egy kiragadott pillanatban való állapotát mutatja csak, semmit nem mond az összképről" – fogalmazott megint zavarosan (vajon mit értett azon, hogy több száz kampányt folytattak a magyar választás előtt?).

Korányi szerint a videóban bemutatott felület csak egyike volt az adománygyűjtő oldalaknak, amiket a fundraising kampány során használtak. Az Action for Democracy honlapja mellett az ActBlue és az Action Network felületén, valamint a Magyartavasz.hu nevű, nyugat-európai diaszpórát célzó magyar nyelvű oldalon keresztül is sokan iratkoztak fel és küldtek adományt. A szervezet állítása szerint direktben ért el támogatókat e-mailben és a közösségi médián keresztül, többen pedig a banki átutalást választották. Szerinte volt olyan nap februárban, amikor több százan küldtek támogatást az Action for Democracynak, így Korányi szerint nem igaz, hogy csak 11 ember adta össze a hárommilliárd forintot, amit a szervezet Magyarországra juttatott.

Ezzel összefüggésben az ugyancsak megafonos Deák Dániel tegnap egy videóban válaszolt Korányi Dávidnak. Deák szintén az Internet Archive-ot hívta segítségül és kiderült, hogy az azóta már törölt Magyartavasz.hu oldalon – a március 23-ai mentés szerint – nem is volt adománygyűjtő felület – jegyzi meg az Origó.

Az is egyértelművé vált, hogy az Action for Democracy Facebook-oldalán egyáltalán nem kértek, nem gyűjtöttek felajánlásokat. Erre vonatkozó bejegyzés egyszerűen nincs.

Korányi az útlevélszám-rengetegben

Korányi Dávid az útlevélszámokkal összefüggésben is zavaros magyarázatot adott. Mint közölte, a magyar, útlevélszámot kérő donációs oldal a régi honlapon működött, és az már nem elérhető április óta. Azt ígérte, hogy a szervezet informatikusai előkeresik a tavaszi verziót, ám azt csak később tudja elküldeni, mert a Telexszel folytatott levelezésükkor New Yorkban még hétvégi munkaszünet volt. Korányi próbált biztosra menni, hiszen azért hozzátette: nincs olyan törvényi előírás, amely alapján ellenőrizniük kellene a támogatók állampolgárságát.

A dolog szépséghibája csupán az, hogy Rákay Philip éppen a Korányi által még meg nem talált tavaszi honlapváltozat mentését tette közzé, ezen pedig nyoma sincs útlevélszám rubrikának.

Nagy kérdés, hogy Korányi mivel fog előrukkolni, hiszen korábban, november 22-én éppen ő közölte, hogy csak a diaszpórában élő számtalan magyar állampolgártól összeszedett pénzből támogatta az Action for Democracy a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalmat. Ráadásul Márki-Zay több nyilatkozatában is leszögezte, csak magyar útlevélszámmal, vagyis állampolgársággal lehetett felajánlásokat tenni.

Borítókép: Korányi Dávid (Fotó: Facebook)