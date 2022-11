A dollárbaloldal csúnyán lebukott

Kiderült, hogy szó sincsen mikroadományokról, valójában a Soros-féle hálózat finanszírozza őket milliárdokkal az Amerikai Egyesült Államokból.

Az internetes mentésekből egyértelműen kiderült ugyanis, hogy az eredeti állításaikkal ellentétben nem volt kikötve, hogy csak magyar állampolgárok adományozhatnak, ráadásul a több ezer adományozó helyett valójában csak tizenegy adományozó dobta össze a hárommilliárd forintot. Ráadásul mindezt el akarták titkolni, a választást követően leszedték a honlapot, de az internetes mentések egyértel­műen lebuktatták őket.

A magyar törvények más országok szabályozásához hasonlóan szigorúan tiltják, hogy pártpolitikai kampányt külföldről finanszírozzanak. A törvényalkotó igyekszik elkerülni, hogy bármilyen külföldi befolyásolási próbálkozás megjelenjen az ország választási kampányában. Ezt játszotta ki a baloldal úgy, hogy először Karácsony Gergely kampányára létrehozták a 99 Mozgalmat, majd miután az ő kampánya elbukott, Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalma kapta a dollármilliókat. Így a pártpolitikai kampányt kiszervezték ezeknek a szervezeteknek, amelyeket külföldről finanszíroztak.

Ez a magyar demokrácia történetének legsúlyosabb külföldi beavatkozási kísérlete, a balliberális oldal pedig a lebukás után próbál úgy tenni, mintha fogalmuk sem lenne az egészről.

Minden jel azt mutatja, hogy az eddigi állításaikkal szemben valójában a Soros-hálózat milliárdokkal finanszírozza őket, szó sincsen mikroadományokról és több tízezer adományozóról.

A balliberális oldal most Márki-Zay Péterrel vitetné el a balhét, őt tolják az előtérbe, hiszen tudják, hogy ő már csak egy bukott politikus. De valójában nem ő a lényeg, az egész történet igazából Karácsony Gergelyről és a körülötte kiépült külföldi finanszírozási modellről szól. Az ő barátja Korányi Dávid, és eredetileg rá alakították ki azt a finanszírozási modellt, amit végül kényszerűségből Márki-Zay Péterre szabtak át.

Ráadásul mindezt nem most kezdték. Már a 2019-es önkormányzati választási kampányban is feltűnő volt a külföldi ráhatás Karácsony Gergely kampányára. A Facebook-technológia, az adományok gyűjtése, az amerikai demokrata körökből érkezett kampánytechnikai eszközök már akkor is látványosan megjelentek a dollárbaloldal kampányában.

Igaz ugyanakkor, hogy mindez 2022-re csúcsosodott ki, a mostani választási kampányban a kampánydaltól kezdve a kampányüzeneteken át egészen a háború kapcsán megfogalmazott álláspontig minden szó szerinti másolata volt az amerikai balliberális körök elvárásainak, korábbi kampányainak.

Emlékezetes, hogy a Hatalom a népé című kampánydaluk is szó szerinti amerikai fordítás volt, ráadásul még a videóklipjük koreográfiája is megegyezett az eredetivel. A legnevetségesebb eset talán az volt, amikor a kampány utolsó napjaiban a Bajnai Gordon-féle DatAdat segítségével angolról hibásan fordított, teljesen magyartalan sms-eket küldtek szét millióknak, hogy szavazásra buzdítsák az embereket. De minden kampányüzenetük, minden kampánystratégiájuk pusztán amerikai másolat volt, amelyet vélhetően az amerikai donorok szállítottak nekik.

Értelemszerűen a külföldi donorok nem a baloldali politikusok két szép szeméért adnak dollármilliókat, hanem vannak bizonyos követeléseik cserébe, olyan politikát várnak el az ellenzéki politikusoktól, ami megfelel a globális baloldal elvárásainak. A magyar ellenzék ezért nem támogatta korábban az illegális bevándorlás elleni harcot, a multik megadóztatását, de élesen támadták a magyar kormányt amiatt, mert felszólalt az elhibázott és értelmetlen brüsszeli szankciók ellen. Ez egyértelműen külföldi beavatkozásnak minősül, és egyre látványosabb, hogy a baloldali pártok nem a magyar nemzeti, hanem a külföldi érdekeket tartják szem előtt.

Azért várnak minden támogatást és segítséget külföldről, mert olyan intellektuális válságban vannak, hogy saját erőből nem lennének képesek semmilyen politikai teljesítményre, még ezzel a sok külföldi támogatással is csak igen gyenge politikát tudnak felmutatni.

A mostani lebukással a mikroadományok mítosza is szertefoszlott. Az elmúlt években a baloldali pártok és sajtótermékek is azzal takaróztak a finanszírozási hátterüket firtató kérdésekre, hogy azok mikroadományok. A titkosszolgálati vizsgálatokból kiderült ugyanakkor, hogy balliberális sajtótermékeket is külföldről finanszíroznak, semmiféle mikroadomány nem áll mögöttük. Vélhetően az egész médiahálózatukat így finanszírozzák, és ez az oka annak, hogy a teljes balliberális sajtó erőteljesen szankciópárti álláspontot képvisel, miközben az olvasóik többsége is élesen ellenzi azokat.

Különösen aggályos, hogy egy ilyen válsággal teli, háborús időszakban, amikor mindennél fontosabb a nemzeti érdekképviselet, a balliberális oldal külföldi érdekeket szolgál. Pedig most minden politikusnak, parlamenti képviselőnek és pártnak azon kellene dolgoznia, hogy Magyarország a nemzeti érdekeket képviselve a lehetőségeihez képest a leginkább kimaradjon a háborúból és a szankciós politikából, illetve a szankciós recesszió­ból. Minden jel szerint ebben a küzdelemben a baloldalra nem számíthatunk. Ahogy nem számíthattunk rájuk az illegális bevándorlás ügyében és a koronavírus-járvány elleni védekezésben sem.