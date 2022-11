Fegyverek vagy dollárok

A nyílt forrásokban gyakran visszatérő állítás szerint »a NED lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön«. Allen Weinstein, aki segédkezett a NED létrehozásában, 1991-ben kijelentette: »Amit ma csinálunk, annak nagy részét 25 évvel ezelőtt a CIA rejtetten csinálta«.”

Az intézményi kapcsolati háló másik kitüntetett tagja az Albright Stonebridge Group. Róluk ezt olvashatjuk:

„Az ASG 2009-ben jött létre […]. 2021-ben a cég számos vezető munkatársa csatlakozott Joe Biden elnöki adminisztrációjához. Számottevő az adminisztrációra gyakorolt hatása.”

Tényleg: semmi amerikai titkosszolgálati befolyás, semmi amerikai kormányzati befolyás. Semmi amerikai kormányzati pénz. Csupán „mikroadományok”. Ja! Az Action for Democracyt február 25-én jegyezte be a bíróság, ettől a naptól fogva gyűjthetett pénzt bármire is. És már március elején átutalt úgy 650 millió forintot a Márki-Zay Péternek, illetve remek kis szervezetének, az MMM-nak. Életszerű, igaz? Miképpen ez is (MZP szavai következnek):

„»Nekünk nincsenek titkaink, szemben a Fidesszel« – fogalmazott az ellenzék volt miniszterelnök-jelöltje, és ismét elbüszkélkedett azzal, hogy ő volt az első miniszterelnök-jelölt a magyar történelemben, aki teljes egészében nyilvánosságra hozta az elszámolást a kampányáról, és nyilvánosan elérhető a 42 ezer soros főkönyv.”

Na most, a titkosszolgálati jelentésből ellenben az derül ki, hogy az Action for Democracy 2022. március 22. és 2022. július 14. között nyolc tranzakció során összesen 1 848 603 106 forintot utalt át Márki-Zayéknak. Márki-Zayék viszont ebből 1 410 561 699 forintot átutaltak a DatAdat GmbH-nak, vagyis Bajnai elvtárséknak.

Ez viszont a könyvelésben egy sor: átutaltuk a zsozsó csaknem teljes egészét Bajnai elvtárséknak. Ennyi. Ami marad, az nagyjából 440 millió forint. De hogy lehet 440 millió forint elköltéséről 42 ezer oldalas főkönyvet vezetni? Ugyanis – legyünk pontosak! – miután Márki-Zay átutalt Bajnainak 1 410 561 699 forintot, maradt nekik 438 041 407 forintjuk. Ha ezt elosztjuk 42 ezerrel, akkor 10 429 forintot kapunk. Ki lehet az a 42 ezer ember, szervezet, cég, miegymás, akiknek Márki-Zayék egy kampányban átlagosan tízezer forintot fizettek? Életszerű, igaz?

Ami viszont ennél lényegesen életszerűbb, az a tébolyult hazudozás, amelybe a baloldal belevágott azok után, hogy Márki-Zay lebuktatta őket.

Lássuk a legszebb példákat:

„Az ellenzéki pártok mind azt állítják, Márki-Zay Péter nem tájékoztatta őket az Egyesült Államokból érkező támogatásról a kampányban, amely támogatásról egészen addig nem tudtak, amíg a volt kormányfőjelölt nem beszélt róla a nyilvánosságban.”

„Márki-Zay előadta: a költéseket mind a hat párttal egyeztette. »Ha az amerikai mellett a magyar média tudta ezt a tényt már a kampányidőszakban is, akkor kis esélyét látom, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom kampányköltéseit a saját érdekükben naponta ellenőrző pártok előtt ez titok lett volna«.”

„Én az országot jártam, a költéseket nem én intéztem és nem is én hagytam jóvá, hanem az a kampánymenedzsment, amely a napi döntéseket hozta, mindennap a hat párttal egyeztetve, így biztosítva például, hogy semmilyen tiltott pártfinanszírozás ne fordulhasson elő.” Ezt is Márki-Zay közölte mivelünk. Remek.

Továbbá:

Az Action for Democracy vezetője, Karácsony főtanácsadója, Korányi elvtárs kijelentette: „Ha bárki megfogalmazott volna valamilyen kérést a pénzért cserébe, ő abban a pillanatban visszautasította volna a támogatását.”

Majd ezzel nagyjából egy időben Márki-Zay is szólt a nyilvánossághoz – figyeljék csak:

„Márki-Zay Péter a keddi sajtótájékoztatóján elárulta: nagyon is konkrét politikai vállalásokat tettek az Amerikából érkezett kampánytámogatásért cserébe.”

Itt tartunk most. És ez még csak a jéghegy csúcsa. Arról pedig elképzelésünk sincs – nem is lehet –, hogy mennyit fognak még ezek hazudozni, hányszor fogják egymást is meghazudtolni, és hogyan fogják az asztal alatt egymás tökére a pisztolyt, mint a Becstelen brigantyk vonatkozó jelenetében.

De hazudozás ide, egymás meghazudtolása oda, pisztoly az asztal alatt amoda – ezek együtt maradnak. Mert egymásra vannak utalva. Mert egyedül nem megy nekik. És összetartja őket a sz…r.

Borítókép: Márki-Zay Péter, Karácsony Gergely, Dobrev Klára, Jakab Péter és Fekete-Győr András (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)