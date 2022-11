Hithű baloldali Vasvári Csaba

A Vasvári által előzetes letartóztatásba helyezettek elsöprő többsége szabadlábra került a másodfokú eljárásban, nagy részük ellen egyáltalán nem zajlott végül büntetőeljárás.

A legismertebb és legbotrányosabb ügy egy 23 éves egyetemista, Dukán Dániel pere volt, akire az ügyészség is csak felfüggesztett börtönt kért, Vasvári azonban perbíróként két és fél év letöltendőre ítélte, minden konkrét bizonyíték nélkül, csupán a Dukánt megverő rendőrök vallomásaira alapozva. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla végül felfüggesztettre csökkentette a büntetést.

Nyílt beavatkozás

Mint azt lapunk is megírta, a múlt héten Twitter-üzenetben számolt be David Pressman amerikai nagykövet arról, hogy találkozott két magyar bíróval, Matusik Tamással és Vasvári Csabával, akik nem mellesleg az Országos Bírói Tanács (OBT) tagjai is. A Tűzfalcsoport információi szerint az ügy bírósági körökben megütközést keltett, a lap forrása úgy értékelte az esetet, mint durva beavatkozást a magyar igazságszolgáltatásba. A szakértők egyöntetűen elítélték a két bíró és az amerikai nagykövet közötti egyeztetést. A Magyar Nemzet megkeresésére korábban Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója leszögezte:

Az, hogy a baloldali Biden-adminisztráció diplomatája egy kedélyes beszélgetésnek álcázott raportra rendel be magyar bírákat, ráadásul egy olyan testület tagjait, amely a magyar bíróságok igazgatásának felügyeletét látja el, komoly szuverenitásproblémákat vet fel.

Szánthó Miklós kitért arra is, hogy a találkozón részt vevő bíráknak tisztában kellett lenniük azzal, hogy David Pressman egy külföldi államot és kormányt, annak érdekeit képviseli, valamint a budapesti amerikai nagykövetség elmúlt időszakban tett, politikai marketing területére tartozó tevékenységével is.

Ezeket az akciókat idézte fel még a The Wall Street Journal is, »bohóckodásnak« minősítette a napokban, többek között a nagykövetség genderpropagandáját is

– idézte fel a főigazgató. Szánthó Miklós megjegyezte: az Országos Bírói Tanács szóban forgó két tagjának erkölcsi és morális alapon meg kellene fontolniuk a tisztségükről való lemondást, de minimum a nyilvános bocsánatkérést. Ifj. Lomnici Zoltán az ügy kirobbanásakor ugyancsak lapunknak nyilatkozott arról, hogy

„Amerika alkotmányos alapelveivel is összeegyeztethetetlen, hogy más hatalmi ágak megpróbáljanak beleszólni a bírói igazságszolgáltatás működésébe, s hogy egy-egy konkrét ügyben az ő presszionálásukra szülessen hivatalos döntés”.

A Századvég jogi szakértője jelezte: a bírák etikai kódexe szerint a bíró az ítélkező tevékenysége során mindenféle befolyástól, nyomástól, fenyegetéstől és egyéb beavatkozástól mentesen kell hogy eljárjon.