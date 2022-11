Karácsony Gergely tudott a külföldi pénzekről + videó

Az összes ellenzéki politikus Márki-Zay Péterre hárítja a felelősséget, és azt hangoztatják, nem tudtak arról, hogy a kampányba az Egyesült Államokból is érkezett pénz. Ráadásul mint a titkosszolgálati jelentésből kiderült: hárommilliárd forintról van szó. A főpolgármester ugyanakkor most elárulta, hogy ő tudta mit csinál az Action for Democracy.

Azt már tényként kezeli egy ideje a balliberális oldal is, hogy a New Yorkban élő Korányi Dávid, Karácsony Gergely városdiplomáciai tanácsadója az Action for Democracy nevű NGO-n keresztül pénzt juttatott a Márki-Zay Péter vezette ellenzék kampányához. Ugyanakkor szinte valamennyi ellenzéki politikus azt állítja, hogy nem tudott ezekről a pénzekről, és azt mondják, hogy hozzájuk nem került ebből az összegből. Mint emlékezetes, Ungár Péter egyenesen dermesztőnek nevezte az amerikai pénzeket, de azóta többen is arra várják a választ, hogy mire is ment el pontosan hárommilliárd forint.

Karácsony Gergely viszont most a Mediaworks kérdésére azt válaszolta, hogy természetesen tudott az Action for Democracy létrehozásáról, és arról is, hogy milyen tevékenységet folytat Korányi Dávid szervezete. A főpolgármester viszont kitart azon álláspontja mellett, hogy nem az ellenzéki pártoknak gyűjtöttek pénzt, majd visszakérdezésre a következőt felelte:

Nézze. Ha az ellenzékhez sorolunk civil szervezeteket, akkor az ellenzéknek, igen. De ez a magyar jogszabályoknak megfelelően történt.

Karácsony ugyanakkor azt is mondta, hogy nem tudott az összeg nagyságáról, és azt is kijelentette, hogy az ő mozgalmába, a 99 Mozgalomba nem Korányi gyűjtötte a pénzeket.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Soós Lajos)