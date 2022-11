Megmenekült a fogaskerekű

A Fővárosi Közgyűlés ma elfogadta a hegyvidékiek javaslatát, és szavát adta arra, hogy nem szünteti meg a fogaskerekűt. Azaz áprilisban újraindítják ezt a Budapesttel szinte egyidős közlekedési eszközt – közölte Fonti Krisztina, a XII. kerület alpolgármestere a közösségi oldalán.

A fogaskerekű környékén lakók közül többen is megjelentek az ülésen, és velem együtt örömmel üdvözölték, hogy hétfőtől a BKK a fogaskerekű valamennyi megállóját érintő úgynevezett igényvezérelt buszjáratot indít.

– ismertette a jó hírt.

A fogaskerekű megmentése érdekében indított XII. kerületi aláírásgyűjtés révén 2500 támogató jött össze. Az ügyet a Hegyvidék polgármestere, Pokorni Zoltán is felkarolta: a XII. kerületi önkormányzat vezetője önálló képviselői indítványban kérte a fővárost a különleges városi vasút megtartására, amelyet a november végi közgyűlésen tűztek napirendre.

Ugyancsak Pokorni Zoltán polgármester javaslatára a Fővárosi Közgyűlés arról is döntött, hogy támogatja a fogaskerekű felújítását és nyomvonalának meghosszabbítását. A Hegyvidék polgármestere az ülésen köszönetet mondott a jelenlévő hegyvidéki polgároknak azért, hogy több ezer aláírást gyűjtöttek össze a fogas megmentéséért

– írta Fonti Krisztina.

Mint ismert: a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) költségtakarékossági okokra hivatkozva korábban úgy döntött: az őszi karbantartási munkák végeztével bizonytalan ideig nem indítja újra a 60-as villamost, népszerű nevén a fogaskerekűt. Pokorni hozzászólásában hangsúlyozta, Budapest fennállásának 150. születésnapját ünnepelve különösen helytelen lenne megszüntetni egy ilyen különleges, sugárutat pótló, környezetbarát kötöttpályás közlekedési vonalat, hiszen a fogaskerekű nyomvonala mentén több ezren élnek, akiknek ez a vasút napi közlekedési eszköz, de az évi egymilliós látogatót vonzó kiemelt turisztikai helyszínként nyilvántartott Normafa megközelítésében is fontos szerepet játszik. A polgármester azt is kiemelte, hogy a fogaskerekű leállításával egyidejűleg a buszos pótlójáratokat is megszüntette a BKK, miközben több megálló hely közelében nincs vagy csak nagyon meredek utcákon keresztül érhetőek el az alternatív járatok megállóhelyei. Ez a kisgyermekes családok és az idősek életét erősen megnehezíti, ezért a fogaskerekű megtartása mellett a karbantartás idejére pótlóbuszok beállítását kérte. Ezenfelül szorgalmazta, hogy a főváros kezdeményezzen egyeztetést a kormánnyal arról, hogy a budai vasút korszerűsítését uniós forrásból oldják meg.

Az ellenzéki többségű Fővárosi Közgyűlés támogatta a kormánypárti képviselő indítványait.

Borítókép: A fogaskerekű (Fotó: Kurucz Árpád)