Molnár Csaba árnyék-kancelláriaminiszter továbbra is azt hangoztatja, hogy nem került a DK-hoz külföldi pénz.

Az árnyékkormányinfón azt mondta, hogy pártja soha semmilyen formában ezekből a pénzekből nem részesült. Leszögezte azt is, hogy azt, hogy Márki-Zay Péter ilyen pénzekhez jutott, ők maguk is a sajtóból tudták meg. Molnár Csaba ugyanakkor arról is beszélt, hogy a közös kampányban a Mindenki Magyarországa Mozgalom finanszírozhatott olyan dolgokat, amikről nekik nincs tudomásuk.