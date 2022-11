Egy vicc az árnyékkormány!

Ezzel szemben Magyarországon nincsenek ilyen kiegyensúlyozott politikai erőviszonyok a kormány és az ellenzék között. Ellenkezőleg: a Fidesz–KDNP immár a negyedik (!) parlamenti választáson szerzett ismét kétharmados többséget, sőt fölényesen vezet a közvélemény-kutatásokban nemcsak most, hanem már 16 éve! Ebben a helyzetben nem beszélhetünk az angolszász viszonyokhoz való hasonlóságokról, a politológia nyelvén hazánkban úgynevezett predomináns pártrendszer van, ami azt jelenti, hogy lényegében véve egyetlen kormányzóképes erő működik immár 12 éve Magyarországon. Ezért úgy tenni, hogy lenne itt és most reális esélye egyetlen baloldali pártnak is arra, hogy átvegye a hatalmat a nemzeti kormánytól, álságos és nevetséges elgondolás. De miért is csodálkozunk: Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc álságos és nevetséges politikájáról már túl sokszor megbizonyosodhattunk 2004 óta…

Vagyis az első probléma az árnyékkormánnyal az, hogy ez nem több, mint szemfényvesztés. Semmi köze az angol vagy az ausztrál modellhez. Egy keservesen és kényszeredetten kialakított képződmény ez, s azt a célt szolgálja, hogy a Demokratikus Koalíció megmutassa erejét a baloldalon, és átvegye ismét a kezdeményező szerepet, amihez minden más ellenzéki pártnak alkalmazkodnia kell.

A második probléma az, hogy az angolszász modellben valóságos és tekintéllyel rendelkező szakemberek vagy félig politikusok és szakemberek foglalnak helyet az árnyékkormányban. Tehát a kulcsszó a szakértelemre alapozó politikai tekintély.

De vajon azoknak az embereknek, akik az árnyékkormány árnyékminiszterei, akiket a Dobrev–Gyurcsány házaspár „kinevezett”, vajon tényleg van bármilyen szakmai vagy politikai tekintélyük? Ezt még viccként is nehéz elfogadni.

Érdemes tehát a következőkben a nevekkel, a személyekkel foglalkozni. Először is itt van a legfontosabb személy, nem más, mint az árnyékkormány miniszterelnöke, Dobrev Klára. Mitől van vagy lenne neki tekintélye?

Róla azt tudjuk, hogy a nagyapja, Apró Antal meghatározó szerepet játszott Kádár János és Biszku Béla mellett az ötvenhatos forradalom és szabadságharc leverésében és a megtorló intézkedések elrendelésében. Persze itt megemlíthető, hogy az unokák nem felelősek a nagyapjuk bűneiért. Rendben, de Dobrev „önértékű” pályafutása sem éppen a dicsőségcsarnokba tartozik. Ő az, aki a 2006-os rendőri brutalitások kapcsán soha, egyetlen szóval sem vádolta a rendőrséget, s összességében helyesnek és méltányosnak ítélte meg a rendőrök afrikai diktatúrákat megidéző fellépését a békés tüntetők ellen. A másik fontos mozzanat, hogy folyamatosan fellép az unió vezetőinél azzal szemben, hogy Magyarország megkapja a helyreállítási alapból nekünk járó összegeket, s egyébként is mindent megtesz azért EP-képviselőként, hogy hazánkkal szemben a jogállamisági eljárások folytatódjanak, és ennek a végén akár a szavazati jogot is megvonják tőlünk, sőt semmilyen támogatást ne kapjunk meg.