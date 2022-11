Nacsa Lőrinc: A baloldal hazudott a külföldi finanszírozásával kapcsolatban

Azt állították, hogy átlátható a finanszírozásuk és a kampányuk, miközben kiderült, hogy mégsem. Azt is mondták, hogy 1,8 milliárd forintot kaptak, miközben minimum hárommilliárd forintot, és azt is, hogy csak az amerikai szervezet honlapján gyűjtöttek adományt, de kiderült, hogy ez sem így volt. Arról is szó volt, hogy útlevél alapján ellenőriztek, de ez sem igaz – sorolta Nacsa Lőrinc.

Egy dolog viszont teljesen biztos: a baloldal hazudott a külföldi finanszírozásával kapcsolatban – hangsúlyozta a KDNP frakciószóvivője.

Nacsa Lőrinc szerint éppen ideje volna, hogy a baloldal vezetője, Gyurcsány Ferenc válaszoljon nyíltan a kampányba érkező dollárokkal kapcsolatos kérdésekre.