Túlélésért küzdenek a baloldali törpepártok

A „jobboldali gondolkodás becsületének visszaadását” tűzte zászlajára a Jobbik – jelentette be a minap Gyöngyösi Márton pártelnök. Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője úgy látja, a Jobbik, mely mára kis párttá lett, próbálja előszedni egykori jobboldali múltját, felhasználni, hitelesíteni azt, ám ez egyelőre hiteltelen próbálkozás.

A Jobbik az utóbbi pár évben elvesztette nemzeti jellegét, lecserélte identitását, balra tolódott, és az összefogásban elvesztette szuverenitását is, tehát nincs mozgástere

– fogalmazott Nagy Ervin. Az elemző – utalva Lukács László György minap a Kossuth rádióban tett nyilatkozatára, miszerint az összefogás a pártnak egyfajta kényszerhelyzet és tanulópénz volt – azt mondta, senki nem tartott fegyvert Jakab Péter halántékához, hogy fogjon össze a Gyurcsány Ferenccel. – Ez olyan történeti ősbűn, melyet nem lehet a kényszerre fogni. Magyarázni lehet, de nehéz – tette hozzá. Nagy Ervin megítélése szerint a Jobbik a többi kis párthoz hasonlóan kitörési pontot keres, ami jelenleg a jobboldaliság.

– Az ellenzéki oldalon két életképes párt maradt: a DK és a Momentum. Az utóbbi ugyan rosszul indult a parlamenti munkában, és Gelencsér Ferenc nem tudott „új ingert” adni a pártnak, hosszú távon mégis versenyben lehetnek a DK-val, amely az árnyékkormánnyal átrendezte a baloldali erőviszonyokat és stabilizálta saját helyzetét

– mondta az elemző. Szerinte az elkövetkező időben kétpárti verseny lesz, a kis pártok pedig a túlélésért fognak küzdeni, hogy az önkormányzati választásokra alkuképesek legyenek, hiszen ott mindenképpen szükség lesz valamilyen együttműködésre. Erre a Momentum és a DK is rá lesz kényszerülve, mivel azokban a nagyvárosokban, ahol esélyük lehet pozíciókat szerezni, de egymással szemben indulnak el vagy megosztják az erőiket, nem tudják megverni a kormánypárti képviselőket – vélte Nagy Ervin. Mint mondta, a kis pártoknak érdekük, hogy a kétpárti versenybe és az összefogásba is úgy szálljanak be, hogy ne csak beleolvadjanak ebbe, hanem pozíciókat is szerezzenek.

Ehhez viszont túl kell élni az elkövetkezendő időszakot. A túléléshez kitörési pontok kellenek, ezzel próbálkozik most a Jobbik, az LMP és az MSZP is

– mondta.