Új kiállítással és rengeteg koncerttel vár a Magyar Zene Háza

A tavasz beköszöntével a közönségkedvenc Berg Judit, külföldi fesztiválokon díjnyertes animációs filmje, a Lengemesék is életre kel a Hangdóm háromdimenziós terében, de a Magyar Zene Háza koncerttermében is jobbnál jobb programok várják az érdeklődőket.

Fellép az elektronikával is flörtölő, kortárs brit jazz egyik legjobb zenekara, a Comet is Coming, a Gas néven is ismert minimál techno kulcsfigura, Wolfgang Voigt, de több, rég nem látott legendás zenekarnak is helyszínt ad a Ház az év elején:

itt tér vissza a legendás jazz-zenekar, a Gadó Gábor Francia Quartet, majd a nemzetközileg is egyedülálló sámánrock banda a Vágtázó Halottkémek is.

A Zene Háza ünnepi alkalmak helyszíne is, 33. születésnapját celebrálja a Korai Öröm, Andy Irvine és Dónal Lunny ír folkhősökkel kiegészülve emlékezik az 50 évet jubiláló Muzsikás, és a Liget 100 koncertsorozat nyitóeseménye is meghallgatható az Accord Quartet előadásában. Társművészetek találkozhatnak többek között az Felefánt koncertjén, Méhes Csaba pantomimművész segítségével az Orient Expresszel tehetünk zenei utazást Párizstól Velencéig, Senáék Shakespeare-es szupergrupja pedig Nádasdy Ádámmal egészül ki. Izgalmas zenekar a Minka is, amely Petőfi 200. évforduló kapcsán versfeldolgozásokkal készül.

Különleges koncertekkel is bővelkedik az első negyedév repertoárja: a finn Kamus Quartet kortárs zenekar virtuális valósággal kiegészített programot tűzött műsorára, Sainkho Namtchylak, tuvai torokénekes a Tabula Rasa sorozat következő kurátoraként lép fel, és itt ad lemezbemutató koncertet a Decolonize Your Mind Society pszichedelikus zenekar is.

Folytatódnak a szabadegyetemi programok is: az „ország karnagya”, Tóth Árpád nagysikerű Hangadó programja izgalmas részekkel bővül, sőt a jövő évi sorozatra már bérlet is váltható. Batta András, Miklósa Erika és Novák Péter közkedvelt műsora élő változatát, a Partitúra Live-ot láthatjuk az intézményben a jövő év elejétől, mely a zene és más művészeti ágak mentén csábítják a nézőket országos túrára. Batta András - Szubjektív! címmel induló új sorozatában a közös zenehallgatás élménye mellé a szavakat hívja segítségül.

Fotó: Mohai Balázs

Az interaktív improvizatív színház, a Momentán Társulat Zenei Rögvest előadása tele nevetéssel, fordulatokkal és váratlan megoldásokkal várja a gyerekeket és felnőtteket egyaránt.

A Multimédiás Könyvtárban a Kádár-kori pop talk-show címmel az időszaki kiállításhoz kapcsolódó beszélgetéssorozat kezdődik korabeli zenei szereplők részvételével. A családok körében jól ismert szombat délelőtti matiné sorozat kiemelt programja az egyik legbulisabb gyerekzenekar, a Rutkai Bori Banda koncertje, de itt ismerheti meg a lelkes rajongótábor a Veronaki Zenekar legújabb albumát, a Tündérforgót is első alkalommal. Korcsoportra bontott, az alaptantervhez illeszkedő népszerű iskolás programok mellett a jövő évben pedagógusok számára is tervez a Ház, szakmai programokkal, valamint tematikus ismeretterjesztő zenei showcasekkel várja majd a résztvevőket.